LA HABANA -- El dólar estadounidense registró este sábado un nuevo récord histórico en Cuba al cotizar a 950 pesos (CUP) en el mercado cambiario informal, en un mes marcado por el registro de los costos más elevados de las divisas, según la tasa diaria del medio independiente El Toque.

El dólar llegó a este máximo después de alcanzar los 900 pesos a inicios de este noviembre y subir cinco pesos frente a la jornada anterior.

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Por su parte, el euro también experimentó una subida y se situó en los 1.030 pesos, según el mismo medio, que se ha convertido en la referencia principal para expertos independientes y la mayoría de la población en sus transacciones diarias.

El régimen cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, asegurando que es una técnica para desestabilizar la economía nacional que, según asegura, "favorece la especulación y la inflación".

Un alza desenfrenada

Sin embargo, estos nuevos máximos evidencian la tendencia alcista de las últimas semanas de ambas monedas, que suben a un ritmo de entre cinco y diez CUP diarios, demostrando así la profunda depreciación de la moneda nacional.

Por su parte, el tipo de cambio oficial quedó este sábado en 827 pesos por dólar y 909 por euro, para las personas naturales (segmento III), según el Banco Central de Cuba (BCC).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar estadounidense comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó completamente la economía.

Para este año la economía de la nación caribeña debe experimentar una caída del 10,3 %, según estimaciones independientes, marcada por la fuerte presión estadounidense desde inicios de 2026 que busca forzar un cambio económico y político, así como por las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales que han agravado los problemas estructurales.

FUENTE: Con información de EFE