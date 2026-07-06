lunes 6  de  julio 2026
CIUDADANÍA

La Habana protagoniza nuevas protestas contra el régimen

Videos publicados en redes sociales muestran a decenas de personas concentradas en la vía pública con cubos vacíos mientras coreaban: "¡Sin agua!" y "¡Tenemos hambre!"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los cacerolazos y las protestas por la crisis de los servicios básicos continúan extendiéndose por Cuba, en abierto contraste con el intento del dictador Miguel Díaz-Canel de restarles importancia.

Este domingo, vecinos del reparto Mantilla, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, bloquearon la calzada de Managua para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable, un servicio que, según residentes, llevaba más de dos meses sin llegar a numerosos hogares, reseña el portal web Diario de Cuba

Lee además
diez horas de interrogatorio y una pregunta incomoda para cuba y el mundo
OPINIÓN

Diez horas de interrogatorio y una pregunta incómoda para Cuba y el mundo
Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba. 
CIFRAS

Cuba cierra el mes de junio con 107 protestas callejeras, récord mensual

Videos publicados en redes sociales muestran a decenas de personas concentradas en la vía pública con cubos vacíos mientras coreaban: "¡Sin agua!" y "¡Tenemos hambre!". El periodista independiente Luis Cino confirmó la protesta a Martí Noticias.

Poco después de iniciada la manifestación, aparecieron varias pipas de agua y un amplio despliegue policial.

"De momento aparecieron varias pipas de agua, las mismas pipas que no habían aparecido por meses. Por supuesto, presencia policial con oficiales de alto rango, llegó la corriente luego de más de 15 horas y la protesta se disuelve por el momento", escribió en Facebook el activista Radimir Galán Rodríguez.

Dos meses sin agua

Gretel Lobelle describió la situación que viven los vecinos de Mantilla como un escenario de supervivencia. Según denunció, en el barrio un pequeño tanque de agua extraída de pozo cuesta alrededor de 2.500 pesos, mientras una pipa alcanza los 40.000 pesos, cifras inalcanzables para la mayoría de las familias.

"Hoy Mantilla está desbordada", escribió en Facebook. "Los vecinos cerraron el tráfico en la calzada de Managua. Lo más probable es que pondrán un poco de agua. Una protesta no es algo que ya mueva a los gobernantes, pero al menos ese cordón de personas se manifiesta como seres humanos, y por un rato dejan de sentirse animales en supervivencia".

Lobelle recordó que la población sobrevive gracias a pozos particulares, conexiones improvisadas y el almacenamiento de agua en cualquier recipiente disponible.

Cacerolazos en varios puntos de La Habana

La protesta de Mantilla se suma a otras registradas durante el fin de semana en distintos barrios de la capital.

El sábado, vecinos de La Coronela, en el municipio de La Lisa, salieron a las calles para exigir el fin de los prolongados apagones. Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes golpeando cazuelas mientras gritaban "Queremos corriente".

Según testimonios recogidos por Martí Noticias, varios manifestantes caminaron en dirección a la estación de policía de San Agustín antes de ser interceptados por agentes.

También se reportaron cacerolazos en Alamar y una protesta en Jaimanitas, según imágenes y publicaciones compartidas por el periodista José Raúl Gallego.

Sobre el cacerolazo de Alamar, Gallego señaló que los participantes respondieron a la narrativa oficial con consignas como "Libertad", "Abajo la dictadura" y "Viva el 4 de julio", mientras sonaba de fondo la canción "Patria y Vida".

Díaz-Canel intenta descalificar las protestas

Las manifestaciones se producen en medio de descalificaciones de Díaz-Canel, quien durante una entrevista concedida al periódico puertorriqueño Claridad intentó minimizar el creciente malestar social.

El gobernante aseguró que los cacerolazos "tienen mucho de cubaneo" y atribuyó las protestas al impacto del embargo estadounidense.

"La gente toca cacerolas, algunos con más disgusto que otros. Yo digo: bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón", afirmó.

También sostuvo que los cubanos conocen que "el principal obstáculo para desarrollarnos es el bloqueo prolongado y el recrudecimiento de ese bloqueo", descartando que la crisis responda a la gestión del propio régimen.

Sin embargo, los videos difundidos durante los últimos días muestran un repertorio de consignas que va mucho más allá de las demandas por servicios básicos e incluye llamados a la libertad y expresiones abiertamente contrarias al sistema político.

Más de 220 protestas en un mes

La organización Justicia 11J informó que documentó al menos 220 protestas públicas durante junio de 2026 en distintas provincias del país.

Según ese registro, las manifestaciones incluyeron cacerolazos, bloqueos de calles, concentraciones frente a instituciones estatales, carteles antigubernamentales y consignas contra el régimen para reclamar electricidad, agua, alimentos y libertades.

La organización advirtió que, pese a las detenciones, interrogatorios y otras formas de represión, durante los primeros días de julio ya ha recibido nuevos reportes de manifestaciones que continúa verificando.

El aumento de las protestas coincide con el agravamiento de la crisis económica y energética que atraviesa la Isla, marcada por apagones de más de 20 horas diarias en numerosos territorios, escasez de agua potable, inflación, desabastecimiento de alimentos y medicamentos y un creciente deterioro de las condiciones de vida.

FUENTE: Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

De la desesperación a la ira, Cuba se desangra ante una ola de violencia e impunidad

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

La española Iberia retoma vuelos regulares con Venezuela tras terremotos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Delcy Rodríguez apuesta porque no haya estallido social tras terremotos

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Te puede interesar

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
INVARIABLE

Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

Shannon Gallagher.
TRIBUNALES

Exaspirante a comisionada de Surfside enfrenta juicio por la muerte de su tío; ella alega suicidio

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
Tragedia

Al menos 3.342 muertos se contabilizan tras doble terremoto en Venezuela