La Habana protagoniza nuevas protestas contra el régimen

Los cacerolazos y las protestas por la crisis de los servicios básicos continúan extendiéndose por Cuba, en abierto contraste con el intento del dictador Miguel Díaz-Canel de restarles importancia.

Este domingo, vecinos del reparto Mantilla, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, bloquearon la calzada de Managua para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable, un servicio que, según residentes, llevaba más de dos meses sin llegar a numerosos hogares, reseña el portal web Diario de Cuba

OPINIÓN Diez horas de interrogatorio y una pregunta incómoda para Cuba y el mundo

Videos publicados en redes sociales muestran a decenas de personas concentradas en la vía pública con cubos vacíos mientras coreaban: "¡Sin agua!" y "¡Tenemos hambre!". El periodista independiente Luis Cino confirmó la protesta a Martí Noticias.

Poco después de iniciada la manifestación, aparecieron varias pipas de agua y un amplio despliegue policial.

"De momento aparecieron varias pipas de agua, las mismas pipas que no habían aparecido por meses. Por supuesto, presencia policial con oficiales de alto rango, llegó la corriente luego de más de 15 horas y la protesta se disuelve por el momento", escribió en Facebook el activista Radimir Galán Rodríguez.

Dos meses sin agua

Gretel Lobelle describió la situación que viven los vecinos de Mantilla como un escenario de supervivencia. Según denunció, en el barrio un pequeño tanque de agua extraída de pozo cuesta alrededor de 2.500 pesos, mientras una pipa alcanza los 40.000 pesos, cifras inalcanzables para la mayoría de las familias.

"Hoy Mantilla está desbordada", escribió en Facebook. "Los vecinos cerraron el tráfico en la calzada de Managua. Lo más probable es que pondrán un poco de agua. Una protesta no es algo que ya mueva a los gobernantes, pero al menos ese cordón de personas se manifiesta como seres humanos, y por un rato dejan de sentirse animales en supervivencia".

Lobelle recordó que la población sobrevive gracias a pozos particulares, conexiones improvisadas y el almacenamiento de agua en cualquier recipiente disponible.

Cacerolazos en varios puntos de La Habana

La protesta de Mantilla se suma a otras registradas durante el fin de semana en distintos barrios de la capital.

El sábado, vecinos de La Coronela, en el municipio de La Lisa, salieron a las calles para exigir el fin de los prolongados apagones. Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes golpeando cazuelas mientras gritaban "Queremos corriente".

Según testimonios recogidos por Martí Noticias, varios manifestantes caminaron en dirección a la estación de policía de San Agustín antes de ser interceptados por agentes.

También se reportaron cacerolazos en Alamar y una protesta en Jaimanitas, según imágenes y publicaciones compartidas por el periodista José Raúl Gallego.

Sobre el cacerolazo de Alamar, Gallego señaló que los participantes respondieron a la narrativa oficial con consignas como "Libertad", "Abajo la dictadura" y "Viva el 4 de julio", mientras sonaba de fondo la canción "Patria y Vida".

Díaz-Canel intenta descalificar las protestas

Las manifestaciones se producen en medio de descalificaciones de Díaz-Canel, quien durante una entrevista concedida al periódico puertorriqueño Claridad intentó minimizar el creciente malestar social.

El gobernante aseguró que los cacerolazos "tienen mucho de cubaneo" y atribuyó las protestas al impacto del embargo estadounidense.

"La gente toca cacerolas, algunos con más disgusto que otros. Yo digo: bueno, tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón", afirmó.

También sostuvo que los cubanos conocen que "el principal obstáculo para desarrollarnos es el bloqueo prolongado y el recrudecimiento de ese bloqueo", descartando que la crisis responda a la gestión del propio régimen.

Sin embargo, los videos difundidos durante los últimos días muestran un repertorio de consignas que va mucho más allá de las demandas por servicios básicos e incluye llamados a la libertad y expresiones abiertamente contrarias al sistema político.

Más de 220 protestas en un mes

La organización Justicia 11J informó que documentó al menos 220 protestas públicas durante junio de 2026 en distintas provincias del país.

Según ese registro, las manifestaciones incluyeron cacerolazos, bloqueos de calles, concentraciones frente a instituciones estatales, carteles antigubernamentales y consignas contra el régimen para reclamar electricidad, agua, alimentos y libertades.

La organización advirtió que, pese a las detenciones, interrogatorios y otras formas de represión, durante los primeros días de julio ya ha recibido nuevos reportes de manifestaciones que continúa verificando.

El aumento de las protestas coincide con el agravamiento de la crisis económica y energética que atraviesa la Isla, marcada por apagones de más de 20 horas diarias en numerosos territorios, escasez de agua potable, inflación, desabastecimiento de alimentos y medicamentos y un creciente deterioro de las condiciones de vida.

FUENTE: Diario de Cuba