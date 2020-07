CUBA: El mercado negro "también está pelao"

En las tiendas en CUC de la capital en Cuba no hay café de ninguna variedad. También están desabastecidas de alimentos y otros productos básicos desde semanas antes de las aperturas de más de 70 establecimientos en el país surtidos con todo tipo de mercancías, pero exclusivamente para quienes tengan una tarjeta magnética asociada a una cuenta en Moneda Libremente Convertible.

"Que la red de revendedores apenas tenga como oferta condimentos y productos de aseo importados es proporcional al desabastecimiento de las tiendas en CUC, donde el panorama son estantes vacíos y la desaparición de las colas ante sus puertas", comentó Castro.

La consecuencia es una subida drástica de precios en el mercado negro. Un tubo de pasta de dientes cuesta actualmente entre cinco y ocho CUC. Los llamados "cuadritos de condimentos" —de tomate, costillitas de res y sazón completo— también escasean. Los precios de estos condimentos han subido cinco pesos (CUP) al menos 20 cada unidad.

"Los cuadritos ya era imposible encontrarlos en las tiendas desde hace bastante tiempo porque son un producto acaparado casi exclusivo por quienes nos dedicamos a la reventa. En los almacenes de ninguna tienda en La Habana hay", aseguró Daniel, quien en los alrededores de La Palma, donde tiene su pequeño negocio, revende estos condimentos a un CUC en medio de la protesta de los clientes.

Uno de ellos, al parecer habitual, preguntó a Daniel por leche en polvo y puré de tomate. "Vete a las tiendas en dólares que allí sí hay de todo", le respondieron varios de los allí aglomerados.

Tony siempre tenía surtido hasta hace un mes en su negocio de reventa de aceite, pollo, perritos calientes y café, gracias a su conexión en varios almacenes de tiendas comercializadoras en CUC.

"Pero desde dos semanas antes de abrir las tiendas en dólares mis contactos me dijeron que estirara la mercadería porque no estaba entrando nada y no había noticias de cuándo abastecerían. Las pocas tiendas que están surtiendo no pueden hacer movimientos raros porque tienen la vigilancia redoblada", dijo Tony, quien aseguró que la misma situación es en toda La Habana.

Afirmó haber tenido acceso visual a media docena de almacenes de tiendas en CUC. "No hay ni frazadas de piso".

"Llevo años en este giro y ni en las peores épocas había visto cosa igual. Desde que abrieron las tiendas en dólares el negocio de la reventa cayó en picado. Fui a tantear las mercancías en dólares, pero no da negocio porque son demasiado caras", puntualizó Tony.

Cuba-dólares.jpg Un grupo de personas hace cola para comprar productos con dólares estadounidenses en un supermercado en La Habana, Cuba, el 20 de julio de 2020. ADALBERTO ROQUE / AFP

Un recorrido por barriadas habaneras y por el circuito de revendedores que las atraviesa permitió comprobar que el mercado negro experimenta igual desabastecimiento que la llamada red de tiendas recaudadoras de divisas (TRD) o en CUC. En toda Cuba la situación es similar.

"Lo que se conoce como mercado negro está sostenido por los revendedores —entre estos los actualmente conocidos como 'coleros'—, o por quienes estamos conectados directamente con la gente de los almacenes en las tiendas", explicó Malena, quien se dedica a revender alimentos y artículos de aseo desde hace años por la zona de Cuatro Caminos.

"Pero al estar desabastecidas las tiendas en CUC y sus almacenes eso repercute en el mercado negro. Ahora mismo solo se está viviendo de lo poquito que llega a través de la red de coleros y, como en las tiendas no hay nada, pues aquí, en nuestras 'mesas', la escasez es la misma", añadió Malena.

Los habaneros temen a que continúe el aumento desproporcionado de los precios en el mercado negro como resultado del desabastecimiento que impera en las tiendas de las que la mayoría de los cubanos, sin acceso a los establecimientos con ventas exclusivas en dólares, dependen para surtir su despensa familiar.

"Aunque parezca inaudito, en Cuba los ciudadanos de a pie dependemos de un mercado negro generado mayormente por la corrupción, no por los revendedores que ahora el Gobierno denomina coleros y a quienes pretende responsabilizar de la crisis", apuntó Elisa Estévez Barrientos.

"Los coleros o revendedores sostienen a una pequeña zona en los barrios, no a un municipio entero ni a parte del sector privado, como quieren hacer creer en los medios de prensa del Estado. Este hecho lo corrobora que ese mercado negro está ahora mismo tocando fondo producto del desabastecimiento de las tiendas donde los cubanos que no recibimos remesas compramos", concluyó Estévez Barrientos.

El Gobierno negó haber guardado alimentos y otros productos para la apertura de las bien surtidas tiendas en Moneda Libremente Convertible. Ana María Ortega Tamayo, directora general de las Tiendas Caribe, una cadena de los militares cubanos, aseguró que muchos artículos llegaron al país 48 horas antes de que abrieran los establecimientos y fueron trasladados en ese tiempo incluso a las provincias.

La explicación no ha convencido a muchos en Cuba, fundamentalmente porque implica un nivel de eficiencia desacostumbrado en la gestión del Gobierno.