sábado 17  de  enero 2026
Envíos

Cuba extiende la exención de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y otros productos

La notificación del Ministerio de Finanzas y Precios, divulgada en la televisión estatal, especificó que, como novedad, no habrá una “fecha límite” esta vez

Los pasajeros esperan su equipaje en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.

Los pasajeros esperan su equipaje en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El régimen de La Habana extendió la exención del arancel aduanero a los alimentos, medicinas, artículos de aseo y otros productos como plantas eléctricas que pueden entrar al país sin fines comerciales, informó este sábado la prensa estatal.

La notificación del Ministerio de Finanzas y Precios, divulgada en la televisión estatal, especificó que como novedad no habrá una “fecha límite” esta vez, por lo que la medida estará vigente “mientras persistan las condiciones que han determinado su aprobación”.

Lee además
Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
POLÍTICA

Cuba se queja de la ayuda enviada por EEUU a la isla, la califica de "manipulación política"
Las urnas con los restos de los 32 mercenarios cubanos que murieron durante la incursión estadounidense para capturar al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro.
POLÍTICA

Cuba entierra a sus 32 mercenarios caídos en operativo de extracción de Maduro en Venezuela

La anterior prórroga databa de septiembre del año pasado y vencía ahora en enero.

La normativa entró en vigor en 2021 y desde entonces se ha aplazado varias veces y mantiene el límite del valor en aduana —de 200 a 500 dólares estadounidenses— para las importaciones que realizan las personas mediante envíos.

De crisis en crisis

El régimen aclaró que la decisión de prorrogarla nuevamente ha tenido en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron su anuncio.

La importación de alimentos y medicamentos sin límites de aranceles fue una medida adoptada tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que tuvieron entre sus principales causas la escasez, el desabastecimiento de productos básicos y los prolongados cortes de la electricidad.

Cuba padece una grave crisis económica desde hace más de cinco años, lo que se refleja en la escasez de productos básicos (como alimentos, medicinas y combustible), la dolarización parcial de la economía, la depreciación del peso, prolongados y frecuentes apagones y una fuerte inflación de los precios. EFE

FUENTE: Con informaciòn de EFE

Temas
Te puede interesar

Cuba apenas satisface el 50% de sus necesidades de electricidad; crisis aumentará tras salida de Maduro

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

La masacre evitable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
POLÍTICA

Tras captura de Maduro, su hijo dice que Venezuela "debe tener relaciones" y embajada en EEUU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de influenza en sur de Florida desborda hospitales y desafía la inmunidad comunitaria

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

El Departamento de Transporte de Florida ha desplegado equipos y realiza preparativos activos para garantizar la seguridad 
CLIMA

Florida se prepara ante la remota pero posible caída de nieve este fin de semana

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

Los pasajeros esperan su equipaje en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.
Envíos

Cuba extiende la exención de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y otros productos