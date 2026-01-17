Cuba extiende la exención de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y otros productos

Los pasajeros esperan su equipaje en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.

WASHINGTON — El régimen de La Habana extendió la exención del arancel aduanero a los alimentos , medicinas , artículos de aseo y otros productos como plantas eléctricas que pueden entrar al país sin fines comerciales, informó este sábado la prensa estatal.

La notificación del Ministerio de Finanzas y Precios, divulgada en la televisión estatal, especificó que como novedad no habrá una “fecha límite” esta vez, por lo que la medida estará vigente “mientras persistan las condiciones que han determinado su aprobación”.

POLÍTICA Cuba entierra a sus 32 mercenarios caídos en operativo de extracción de Maduro en Venezuela

POLÍTICA Cuba se queja de la ayuda enviada por EEUU a la isla, la califica de "manipulación política"

La anterior prórroga databa de septiembre del año pasado y vencía ahora en enero.

La normativa entró en vigor en 2021 y desde entonces se ha aplazado varias veces y mantiene el límite del valor en aduana —de 200 a 500 dólares estadounidenses— para las importaciones que realizan las personas mediante envíos.

De crisis en crisis

El régimen aclaró que la decisión de prorrogarla nuevamente ha tenido en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron su anuncio.

La importación de alimentos y medicamentos sin límites de aranceles fue una medida adoptada tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que tuvieron entre sus principales causas la escasez, el desabastecimiento de productos básicos y los prolongados cortes de la electricidad.

Cuba padece una grave crisis económica desde hace más de cinco años, lo que se refleja en la escasez de productos básicos (como alimentos, medicinas y combustible), la dolarización parcial de la economía, la depreciación del peso, prolongados y frecuentes apagones y una fuerte inflación de los precios. EFE

FUENTE: Con informaciòn de EFE