Cuba: Jóvenes presos por protestas en Nuevitas son torturados

“Es casi hasta lisiado de un pie, es asmático, no le dan atención médica, son cinco o seis enfermedade,s y de las cinco o seis no le atienden ninguna. Cuando él estaba en el ejército le diagnosticaron un estado de ansiedad, que debe tomar un medicamento que no se lo dan", detalló.

Valladares Jaime expresó su preocupación por la situación de su hijo.

"Ya mi niño se ha cocido la boca dos veces, él se autoagrede, un niño bajo peso, que pesa 46 kilógramos”, contó.

También informó sobre el delicado estado de salud en el que se encuentra, en el mismo centro penitenciario, otro de los enjuiciados por las manifestaciones populares, Daiver Leyva Vélez, con petición de 10 años de cárcel.

“Daiver Vélez, un niño de 24 años, y me cuentan los muchachos cuando vamos a la visita que él está medio loco allá dentro, que él sale por los pasillos gritando, se da galletas. De momento salta, y grita, y se da. Ese niño cayó preso y su mujer, de 19 años de edad, la dejó embarazada, y yo quisiera que tú vieras las condiciones en que están la mujer y el hijo”, señaló.

Encarceladas por la misma causa, dos mujeres continúan enfrentado una situación crítica en el penal Granja Cinco, con pésima alimentación, sin medicamentos, y sufriendo abusos, denuncian sus familiares.

Se trata de Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca, madre de una niña de menos de 2 años de edad y a la que el tribunal le pidió 15 años de cárcel, y Yennis Artola del Sol, también madre de un niño pequeño, y con una petición de 10 años de prisión.

La madre de Yennis, Belkis del Sol, dijo que no puede ir a todas las visitas, ni llevarle el niño a su hija, por el alto costo del pasaje.

“Ahora llevaba dos meses que no iba y la semana pasada lo pude llevar. Solamente de pasaje, para allá y para acá, son 600 pesos él y 600 pesos yo, son 1,200 pesos", detalló. Añadió que su hija "desde niña, padece de la vista, pero esa graduación no la hay, y sigue con sus problemas de azúcar, de diabetes, todo eso".

Sobre Rodríguez Prado, describió una situación similar.

"Mayelín, ella mal igual, esperando la sentencia. Tiene visita igual, todas las semanas, pero la abuela no puede ir todas las semanas. Va una sí y una no... Hay que seguir para adelante”, concluyó.

Mientras, los encarcelados siguen a la espera de noticias sobre cuántos años tendrán que pasar tras las rejas, una preocupación que comparten sus familiares.

"Estamos esperando todavía los papeles de la sentencia. Son 10 años los que piden, que no son dos días ni nada de eso", dijo la madre de Artola del Sol.

El 17 de enero pasado, el Tribunal Provincial de Camagüey, en un juicio celebrado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, ratificó las peticiones fiscales en contra de 14 residentes del poblado de Nuevitas, encausados por su participación en las manifestaciones de agosto del 2022.

Los jóvenes fueron procesados por presuntos delitos de sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos, entre otros, en una sala penal repleta de efectivos de las tropas especiales, describieron entonces familiares y activistas.

La ley cubana estipula que el Tribunal que juzga debe entregar la sentencia firme en 21 días laborales tras un juicio, pero ninguno de los encausados la ha recibido.

Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022. Los efectivos represivos del régimen, compuestos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y las Tropas Especiales del Ministerio del Interior conocidas como Boinas Negras, utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentada en numerosos videos divulgados en las redes sociales.

FUENTE: Redacción/ Radio Televisión Martí