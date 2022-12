Cuba: la dictadura excarcela a Mario Josué Prieto Ricardo

“Ayer fue mi cumpleaños, me llamaron (de la jefatura penitenciaria) y me dijeron que me querían hacer un regalo, yo pensé que me iban a dar cinco minutos con él, pero fuimos a la prisión y nos lo dieron. Estoy feliz, por una parte, triste por los otros que quedan. Todavía no me lo creo. Casi dos años de sufrimientos y de batalla, pero al final, gracias a Jehová, lo logramos”, confirmó su madre Niurka Ricardo Hidalgo, a Radio Televisión Martí.