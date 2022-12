Los cubanos que brillaron en 2022

HISTORIA Al Capone: ¿Qué es real y qué no sobre su visita a Cuba?

Morales criticó la manipulación de la prensa oficialista sobre los juicios contra los cubanos que participaron en las protestas del 11J en enero y sufrió amenazas de agentes de la Seguridad del Estado con ser procesado por el delito de "desacato" amparándose en el nuevo Código Penal.

Por su parte, Alfonso Madrigal, exlocutora de Radio Rebelde, decidió abrirse un canal propio de YouTube donde ha llevado las críticas a las autoridades cubanas. También ha recibido presiones de la Policía política a través de perfiles falsos en redes sociales.

Alejandro Alonso

El cineasta Alejandro Alonso se ha convertido en una de las voces más destacadas del cine independiente cubano contemporáneo. Su cortometraje Abisal (2021), con un largo recorrido por importantes festivales, conquistó el Premio Coral al Mejor Cortometraje Documental en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, siendo así el único filme cubano en el palmarés.

Abisal estuvo antes en el Festival Documenta Madrid de 2021, donde ganó el Premio del Público, y se hizo con la Paloma de Oro a la Mejor Película en la categoría de Cortos Documentales y Animados del DOK Leipzig, de Alemania, un prestigioso y muy selectivo evento.

Graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), Alonso es considerado una de las voces que mejor ha contribuido a iluminar la realidad insular a través del cine, con obras como Terranova (2021), codirigida con Alejandro Pérez; El proyecto (2017); El hijo del sueño (2016); Duelo (2017); entre otros, que se han exhibido en notorias plazas internacionales.

Pese a lo anterior, las palabras de recepción del galardón grabadas en video que desde España, donde reside, envió Alonso el Festival de Cine de La Habana, fueron censuradas y no se mostraron duranta la ceremonia de clausura. En ellas, el joven cineasta deseó más libertad para su país.

Ángela Álvarez

A los 95 años de edad, Álvarez ganó el Premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Nuevo Artista, por su álbum debut, que lleva su nombre. Se convirtió así en la persona más longeva que ha ganado un Grammy Latino.

El disco de Álvarez incluye 15 canciones de su autoría y fue grabado por músicos de primera línea que, a su vez, han sido en el pasado ganadores o candidatos a los Grammy.

José Luis Aparicio

El cineasta y crítico cubano José Luis Aparicio cerró un año excepcional después que su cortometraje de ficción Tundra recibiera elogios de numerosas publicaciones especializadas y fuera exhibido en diversos certámenes de cine: el Festival de Cine de Locarno, uno de los más prestigiosos del planeta; el de San Antonio, Texas, el evento de cine latino más longevo de EEUU, y el de Cine Independiente de Nueva York, donde mereció el Premio al Mejor Cortometraje Narrativo.

Tundra se estrenó en el importante Festival de Cine de Sundance (EEUU) en enero de 2022 y comenzó un recorrido que lo llevó por varios continentes, lo que lo ha convertido en una de las piezas del cine independiente cubano reciente con mayor reconocimiento.

En este mismo año, Aparicio curó también "Land Without Images", muestra de cine cubano de espíritu independiente de todas las épocas que fue parte del programa que el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) llevó a Documenta 15 de Kassel, Alemania, una de las exposiciones de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo.

El realizador, autor de obras como El secadero (2018) y Sueños al pairo (2020, codirigida con Fernando Fraguela), cerró el año convirtiéndose en acreedor del Premio Seed, galardón que otorga la Fundación Príncipe Claus en reconocimiento a creadores jóvenes de todo el mundo comprometidos con la transformación de sus realidades.

Ana de Armas

Si hay un nombre que ha retumbado con fuerza en Hollywood este año ha sido el de la actriz Ana de Armas. La cubana recibió una candidatura a los Globos de Oro, antesala de los Premios Oscar, por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, una película que no ha dejado a nadie indiferente.

De Armas fue reconocida con una medalla de Oro por la Academia de Cine Español por contribuir al cine ibérico y en 2021 fue elegida entre las 25 personas más influyentes de España, según la edición local de la revista Forbes.

Yailé Caballero Mota

La doctora en Ciencias Yailé Caballero Mota fue seleccionada miembro de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, en inglés). Caballero Mota se desempeña como directora de Relaciones Internacionales en la universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

Un comité de la TWAS analizó el expediente con toda la información referida a los resultados científicos de la cubana. Caballero Mota ya poseía el premio TWAS en la categoría de Ciencias de la Computación y el premio a Experto Extranjero Distinguido de la provincia de Hebei, China. Además, es miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba y presidenta de su Filial Camagüey-Ciego de Ávila.

Amelia Calzadilla

Amelia Calzadilla se hizo viral en las redes sociales cubanas en junio tras denunciar en ocho minutos de indignación las penurias para mantener a sus tres hijos y exigir un trato digno a los cubanos por parte del Gobierno, al que pidió que renunciara.

El reclamo de Calzadilla provocó una oleada de solidaridad de madres y padres cubanos. La repercusión inédita de sus reclamos sentó un precedente, pese a que el régimen desplegó una ola de ataques que implicaron a sus voceros, a su ejército en el ciberespacio e incluso a la Seguridad del Estado.

Colectivos feministas

Las feministas cubanas consiguieron que la Isla fuera incluida por primera vez este año en el "Mapa Latinoamericano de Feminicidios", que elabora la asociación internacional Mundo Sur. La inclusión reconoce el incremento de ese tipo de crímenes en Cuba y la inexistencia de políticas públicas concretas para enfrentarlo.

Mundo Sur, asociación civil franco-argentina, resaltó la colaboración del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y de la plataforma Yo Sí te Creo en Cuba.

Estas organizaciones, junto a la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, denuncian y documentan sistemáticamente los feminicidios en la Isla, ignorados por la prensa oficial y el régimen. Asimismo, exigen la elaboración de una Ley Integral de Género, la implementación de refugios para mujeres víctimas de violencia machista y la tipificación del delito de feminicidio dentro del Código Penal, entre otros reclamos que han sido desoídos por el régimen.

Cobijo y Masiel Rubio

El proyecto Cobijo acoge a cubanos que llegan a Madrid. La iniciativa partió de un sueño de un grupo de amigos. Su líder, el padre Bladimir Navarro, gestiona un apartamento en Alcobendas donde residen siete migrantes de la Isla. Ninguna de estas personas tiene recursos económicos y Cobijo facilita su asentamiento en la capital de España.

Masiel Rubio, actriz y editora cubana residente en Madrid, en los últimos años ha gestionado el envío de medicamentos hacia la Isla. A raíz del colapso del sistema sanitario cubano durante la pandemia de Covid-19, Rubio recauda, organiza y envía toneladas de insumos para los más necesitados. Su trabajo articula los esfuerzos de cubanos asentados en varios continentes que intentan paliar la crisis que vive la Isla.

En 2022 la ayuda gestionada por Rubio se ha convertido en la única opción para muchas familias que no obtienen lo necesario del sistema sanitario gestionado por el Gobierno cubano.

Cuban Prisoners Defenders

Si bien los informes mensuales sobre la cantidad de presos políticos en cárceles de Cuba es el resultado más divulgado del trabajo de denuncia que realiza la ONG con sede en Madrid Cuban Prisoners Defenders (CPD), la labor de documentación y divulgación que hace llega mucho más lejos.

En 2022, dos informes preparados por esa organización que llegaron a organismos internacionales tuvieron un efecto demoledor para el falso prestigio del régimen: la investigación "Torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre los prisioneros políticos en Cuba", presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, y la demanda entregada al Comité de Derechos del Niño de la propia ONU que recoge las violaciones sistemáticas de los derechos de los menores de edad en la Isla, incluyendo un análisis del procesamiento penal de decenas de manifestantes del 11J con edades entre los 13 y 17 años.

CPD presentó además en 2022 la tercera ampliación de su denuncia "1.111 médicos cubanos contra el Gobierno cubano", en la que trabaja desde 2019, y que documenta las numerosas violaciones de los derechos humanos y laborales que sufren los profesionales de la salud exportados por La Habana, y que ha llegado al Parlamento Europeo y numerosos relatores de la ONU, entre otras organizaciones.

Vinculada a la anterior denuncia, otro documentado informe en 2022 expuso los daños psicoemocionales de diversa índole provocados en más de 5.000 niños cubanos a causa de las llamadas "misiones" del régimen, que producen la separación de padres e hijos, algo que adquiere rasgos de tortura cuando alguno de los profesionales deserta y las autoridades le imponen la sanción de ocho años sin poder volver a entrar a la Isla, un castigo que busca desalentar las llamadas "deserciones". Esa denuncia llegó al Parlamento Europeo.

También el trabajo de denuncia y documentación de la trata de personas por parte de La Habana hizo que la ONG presentara una acusación formal ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional contra los gobiernos de México, Italia y Qatar, destinos de algunas de las “misiones” más lucrativas del régimen cubano.

Asimismo, otra investigación de CPD, derivada de una encuesta a 56 líderes religiosos y laicos cubanos de cuatro credos distintos, arrojó que el 93% de ellos sufrió algún tipo de represión por parte del régimen cubano. Esto, como parte de un estudio que reveló la inexistencia de libertades para el ejercicio de esos credos sin interferencia en la Isla.

Familiares de presos del 11J

Varios familiares de presos del 11J ganaron notoriedad este año, no solo por defender a sus hijos presos, sino por protestar por la situación de todos los encarcelados y denunciar los abusos contra sus allegados.

Por reclamar la liberación de Rowland Castillo, su padre, Ángel Rolando Castillo Sánchez, fue sentenciado a dos años de cárcel. En prisión, realizó una huelga de hambre por los menores encarcelados. Ailex Marcano denunció ante Naciones Unidas la situación de su hijo, Ángel Jesús Véliz Marcano, y del resto de los jóvenes presos, y no ha dejado de hacerlo en Cuba pese a las detenciones y amenazas de la Seguridad del Estado. Wilber Aguilar Bravo ha sido muy activo en sus denuncias en las redes sociales y en protestas junto a otros familiares por la situación de su hijo, Walnier Luis Aguilar Rivera, quien cumple 12 años de cárcel pese a tener un diagnóstico de deficiencia intelectual.

Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, ha denunciado al régimen en redes sociales por los encarcelamientos de menores de edad que se manifestaron el 11J, y ha exigido su liberación junto a las Damas de Blanco. La familia del preso político Andy García, además de reclamar la liberación del joven y del resto de los manifestantes presos, y de haber pedido a más de 30 gobiernos con representación en Cuba que actuaran como observadores en los juicios, creó una iniciativa solidaria para socorrer a los cubanos ante la epidemia de dengue. Aprovechando su exposición mediática, esta familia ha recaudado medicamentos y otros recursos para cubanos necesitados.

Ada Ferrer

La historiadora y académica cubana ganó este año el Premio Pulitzer en la categoría de Historia, por su obra Cuba: An American History (Scribner, Nueva York, 2022). El libro de Ferrer recibió también el galardón de la misma categoría en el Festival del Libro del diario LA Times, en Los Ángeles.

Según su autora, Cuba: A American History es fruto de más de 30 años de trabajo y "de toda una vida de cambio de perspectivas entre el país donde nací y el país donde hice mi vida. Es, a la vez, una historia que he heredado y una historia que he creado a partir de muchas otras posibles. Es, en otras palabras, lo que he hecho de mi a veces pesada herencia".

INSTAR y Tania Bruguera

El Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), que dirige la artivista Tania Bruguera, se colocó en el centro de la legitimación del arte cubano contemporáneo después que Documenta 15, una de las exposiciones de arte internacional más grandes del mundo, encargara a Bruguera curar una megamuestra de manifestaciones artísticas que, entre junio y septiembre de 2022, mostraron en la ciudad alemana de Kassel la vitalidad del arte cubano que no está bajo el control del aparato institucional delégimenn.

"Queremos dejarle claro al mundo que el buen clima no equivale a un buen Gobierno", adelantó Bruguera al anunciar la muestra, en referencia a la situación de Cuba que INSTAR hace visible. La curaduría incluyó la exhibición de obras de artes visuales, instalaciones, conferencias, un festival de cine, presentaciones de libros, conciertos, entre otras manifestaciones, que mapearon la evolución de la nueva sociedad civil independiente en Cuba a través de sus representaciones artísticas.

Tania Bruguera fue elegida en octubre miembro de la Academia Nacional de Diseño de EEUU, como reconocimiento a sus contribuciones al arte y la arquitectura de ese país, donde la artivista cubana tiene residencia desde 1997.

Carlos Lechuga

El cineasta cubano Carlos Lechuga decidió en 2022 salir de Cuba definitivamente para asentarse en España, después de considerar intolerable la represión y ausencia de libertad de expresión en la Isla, de la que su propia obra fue víctima.

Lo hizo tras finalizar su tercer largo, Vicenta B, película independiente que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto y luego se exhibió en el Festival de Cine de San Sebastián, donde fue ovacionada por el público. Luego ganó dos premios durante la edición 32 del Festival de Cine de Ceará, en Brasil.

Durante la presentación de la película en los festivales a los que asistió, Lechuga pidió libertad para todos los presos políticos y señaló que en Cuba hay muchas madres sufriendo porque sus hijos están en la cárcel por el simple hecho de pensar diferente.

El realizador publicó además su libro testimonial Ni Santa, ni Andrés, coescrito con Adriana Normand, acerca de su experiencia con la Seguridad del Estado y las autoridades cubanas después que su segundo largo de ficción fuera censurado en la Isla. Con Vicenta B pasó otro tanto: después que lo presentara al comité de selección del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la presión de las autoridades hizo que este fuera ubicado en una sección menor, una manera de censurar sin prohibir explícitamente típica del régimen de la Isla. Ante esa maniobra, Lechuga retiró la película del festival, tras lo cual el presidente del ICAIC lo acusó de haber "roto con la revolución".

Tania León

La compositora cubana Tania León ha sido la única latina reconocida por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, por su contribución artística de toda una vida. León integra una prestigiosa lista en la que se leen nombres como el del actor George Clooney, la cantante Gladys Knight y la banda de rock irlandesa U2, así como la cantante pop Amy Grant.

El presidente de EEUU, Joe Biden dijo, en su discurso de homenaje, que la artista "se convirtió en una de las compositoras y directoras de orquesta clásica más importantes de nuestro tiempo".

León recibió en 2021 el Premio Pulitzer de Música por su obra orquestal Stride, encargada por la Filarmónica de Nueva York. Tania León es cofundadora del festival Sonidos de las Américas, de la American Composers Orchestra, y asesora de la Filarmónica de Nueva York.

Lenier Mesa

El cantante cubano Lenier Mesa obtuvo este año el primer Grammy Latino en su carrera. El músico se llevó el premio en la categoría Mejor Canción Tropical junto al internacionalmente reconocido boricua Marc Anthony por el tema ''Mala'' que forma parte del álbum Pa'allá voy.

El artista había recibido otras dos nominaciones de los Grammy Latinos en las categorías Mejor Álbum de Salsa y Mejor Álbum del Año, en las que, aunque no ganó, celebró la nominación como un gran éxito en sus redes sociales.

Además de ese premio, el cantante también fue galardonado en julio con un Disco de Oro por el tema ''La bendición'', sencillo que compuso junto al reguetonero puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, más conocido por su nombre artístico Farruko.

Mesa también estrenó este año el tema ''Veneno'', junto al cantante cubano Leoni Torres. El tema tiene ya más de seis millones de visualizaciones en YouTube.

Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba

Live in Marciac, el disco del pianista Gonzalo Rubalcaba y la cantante Aymée Nuviola, fue resguardado este año en los archivos de la Biblioteca del Congreso de EEUU. Esta institución convocó a los artistas cubanos para grabar un concierto de ambos, y así conservar el disco, que ganó este año un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Nuviola estrenó en octubre "Pan para Yolanda" junto al español Melendi, un tema donde pide la libertad para Cuba y recuerda la represión del régimen.

Por su parte, Rubalcaba ganó en 2022 el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Instrumental con Skyline. El fonograma presenta nueve temas ejecutados con absoluta maestría y ubica al cubano entre los mejores exponentes del jazz contemporáneo.

Opositores en prisión

El 11 de julio del 2021 el régimen encarceló a varios opositores reconocidos. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, es uno de ellos. Este año, el activista ha recibido varias golpizas en la prisión de máxima seguridad de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

El régimen lo mantiene en celda de castigo, totalmente aislado, casi sin comunicación y recibe una pésima alimentación. A pesar de encontrarse en condiciones casi al límite de lo que puede resistir cualquier ser humano, el opositor se mantiene firme en prisión.

Por otro lado, en la prisión de Agüica, en Matanzas, también se encuentra encarcelado el veterano opositor Félix Navarro, de 68 años, condenado a nueve años de cárcel.

En julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, por considerar que se encuentra en una situación grave y de daño irreparable a sus derechos.

Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel "Osorbo" y Movimiento San Isidro

La revista Art Review incluyó al Movimiento San Isidro y al colectivo 27N entre su selección de los 100 proyectos más influyentes del mundo del arte contemporáneo en 2022.

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo "Osorbo", integrantes del Movimiento San Isidro, resisten la prisión política impuesta por el régimen por su activismo contra la criminalización del arte independiente y la coacción de la libertad de expresión.

Otero Alcántara resultó uno de los seis ganadores del primer premio Impacto Príncipe Claus que concede el fondo holandés del mismo nombre. Ha seguido creando desde el cautiverio.

Maykel Castillo "Osorbo", con la salud delicada, ha resistido chantajes del régimen para que salga del país. El caso de ambos ha tenido gran repercusión a nivel internacional tras la condena hecha firme por el régimen este año. Numerosas organizaciones, bloques regionales como la Unión Europea y decenas de figuras mediáticas han exigido su libertad.

Periodismo independiente

2022 fue un año de particular impacto del periodismo independiente cubano. Prueba de ello fue el proceso judicial contra el trovador oficialista Fernando Bécquer por los abusos sexuales denunciados por varias mujeres en un reportaje del periodista Mario Luis Reyes publicado por El Estornudo. Aunque la condena de cinco años de privación de libertad fue subsidiada por limitación de libertad, el régimen no pudo echar tierra sobre el asunto para proteger a uno de sus defensores.

El impacto del periodismo independiente también se reflejó en los premios otorgados a varios profesionales. Abraham Jiménez Enoa fue galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), y recibió un premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la categoría Opinión, por su artículo "Cuba es una dictadura".

Por su parte el periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez ganó el Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez por su obra Los intrusos, y la periodista Luz Escobar, fue galardonada por el diario español El Mundo con uno de sus Premios Internacionales de Periodismo, en la categoría Libertad de Prensa.

El régimen intensificó este año la represión contra los periodistas independientes e hizo firme la condena contra dos comunicadores: Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado desde junio de 2021, y Jorge Bello Domínguez, encarcelado por las protestas del 11 de julio de ese año.

Ambos periodistas han estado sometidos a malos tratos en prisión. Bello Domínguez ha recibido golpizas y ha sido víctima de provocaciones por parte de otros reclusos para provocarles problemas de indisciplina. Valle Roca ha estado enfermo en el penal, en varias ocasiones no ha recibido atención médica adecuada y los medicamentos que necesita.

Organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han solicitado al régimen que libere a estos periodistas cubanos, encarcelados solamente por hacer su trabajo.

Pablo Odeley Puente Fumero

El doctor Pablo Odeley Puente Fumero nació en Camagüey y ha trabajado como médico en Venezuela, Colombia, EEUU y España, donde reside ahora. Fue seleccionado recientemente por Global Summits Institute (GSI) como uno de los 100 mejores médicos del mundo. Este listado sirve de referencia, en ocasiones, a importantes publicaciones, como la revista Forbes.

Colaborador habitual de los medios de comunicación para la divulgación de información científica, ha sido reconocido en la Comunidad de Madrid por su ayuda a refugiados de la guerra en Ucrania.

Anamely Ramos, Omara Ruiz Urquiola y Ariel Ruiz Urquiola

Estos activistas forzados al exilio visibilizaron la violación de derechos humanos que comete el régimen contra sus ciudadanos al impedirles regresar al país.

Ramos protagonizó protestas frente a la Casa Blanca y frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, para reclamar su derecho a viajar a la Isla. Ariel Ruiz Urquiola realizó una huelga de hambre de 12 días ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Norges Rodríguez y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba

El periodista y la organización han realizado un intenso trabajo este año para poner rostro a los responsables de las altas condenas contra los manifestantes del 11J y otros represores.

La FDHC incluyó a esos jueces y fiscales del régimen en su lista de represores, en la que también colocó a oficiales cubanos de las Tropas Guardafronteras, tras el hundimiento de una lancha en el que murieron siete personas, entre ellas una niña de dos años.

Pedro Albert Sánchez

El profesor Pedro Albert Sánchez, de 66 años, se convirtió este año en uno de los activistas más destacados por el derecho a la libre manifestación y reunión de los cubanos.

El activista fue encarcelado en noviembre de 2021 por realizar una caminata en solitario, en la que pedía libertades políticas. En octubre del actual año, después de realizar una huelga de hambre, fue excarcelado por razones de salud.

Desde que se encuentra en libertad, el profesor ha dicho en varias ocasiones que realizará una caminata a favor de la libertad de los presos políticos, a pesar de las amenazas recibidas por la Seguridad del Estado y que pesa sobre él una posible condena de cinco años de cárcel.

Leoni Torres

Además de haberse erguido como una de las voces más activas en la crítica a las faltas de libertades y la represión del régimen cubano, Leoni Torres ha tenido otro año exitoso en su carrera musical.

Torres, que ha tenido particular sensibilidad para visibilizar la situación de los presos del 11J, estuvo entre los nominados a los Grammy Latinos con su disco Canten en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Chanel Terrero

La revista Forbes incluyó a la cantante cubana Chanel Terrero entre las 100 mujeres más influyentes de España, según la lista del año 2022 que ha publicado por primera vez.

La artista le dio a España un tercer lugar en la competición musical Eurovisión 2022, con el tema "SloMo", un éxito que no obtenía el país desde hacía casi 30 años. Su segundo single, "TOKE", fue seleccionado como himno de la selección española para el mundial de Qatar, al que Terrero no acudió "por principios".

La voz de la cantante también llegó a Disney al interpretar "La estrella azul", la versión española de "Wish Upon a Star", el tema principal del remake de Pinocho. Terrero también se encargó de dar el pregón del Orgullo LGTBI de Madrid 2022, el arranque de las fiestas más internacionales de España.

Terrero nació en La Habana y emigró con su familia a Barcelona cuando tenía cuatro años. Es cantante, bailarina y actriz y ha trabajado en el teatro y la televisión españolas.