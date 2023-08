Cuba: Los jóvenes quieren huir por un mejor futuro

“La probabilidad de ascender económica y socialmente de los jóvenes, hoy en día en nuestro país, es cero: no hay economía, no hay libertades y menos libertad de expresión. A la hora que tú quieres emprender un negocio, te pegan multas, todo te lo quitan. Estamos bajo un régimen dictatorial y el cubano tiene el criterio de que todo lo que hagas aquí, te lo quitan. A los jóvenes que no piensen como quiere la dictadura les ponen limitaciones, incluso no los dejan progresar, no los dejan ni empezar”, comentó Yordan Enamorado, de 29 años, desde Palma Soriano.

Aunado a la amenaza constante de ser encarcelados por emitir cualquier opinión o manifestar para exigir derechos humanos en el país, se halla la odisea que implica comer o conseguir medicamentos.

En abril de 2023, el dictador admitió que se enfrenta una “alta” migración, mayoritariamente de jóvenes. Recientemente debió confesar el retroceso productivo que ha tenido Cuba y compararlo con lo que existía hace más de 20 años.

“Verdaderamente, estamos en Cuba porque no tenemos la manera de buscar un mejor futuro fuera de nuestro país, donde la economía está colapsada, está destruida, un país ‘inflacionado’, donde cada vez se hace más difícil estudiar. Los jóvenes de este momento, de este siglo en Cuba, estamos cansados”, dijo el estudiante de Psicología, Nelson Ledisbet, residente en la ciudad de Santiago de Cuba a Radio Televisión Martí.

“El estudiante cubano sabe que el salario que va a obtener en cualquier carrera universitaria le va a dar apenas para sostenerse. El salario de un cubano promedio da para comer, máximo y malamente, una semana”, expresó.

El hambre gana

Casi tres de cada cuatro cubanos en el país, ahora comen menos que antes y se saltan comidas, probando un solo bocado al día, porque no tienen alimentos a la mano, de acuerdo con una nota del Observatorio Cubano de Conflictos.

El texto también muestra una reciente encuesta de CubaData, que revela que el 70,8% de los encuestados dijeron que comen menos alimentos que nunca en su vida, mientras que el 28% de los participantes dijeron que se quedan con hambre todos los días del mes, porque no tienen suficiente comida.

La canasta básica en Cuba está calculada en 1528 pesos, mientras que el salario mínimo es de 2100 pesos, equivalente a 17 dólares. El cual es insuficiente y no le permite a la población solventar sus necesidades y acceder a los productos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales del ser humano, y tener una alimentación digna.

El salario mínimo en Cuba es el segundo más bajo de América Latina para el 2023. La más reciente redistribución de los ingresos de los trabajadores cubanos tuvo lugar en 2020, antes de implementarse la llamada Tarea Ordenamiento, cuando se elevó el salario mínimo hasta 2100 pesos.

Balseros desesperados

En lo que va del año fiscal 2023, que comenzó el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos registra un significativo aumento en la cantidad de balseros interceptados en aguas territoriales estadounidenses. Según las últimas cifras disponibles, un total de 6.967 inmigrantes cubanos han sido encontrados en el mar por las tripulaciones de la Guardia Costera.

Según reseña Martí Noticias, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana está traba activamente para concientizar sobre los riesgos asociados con este tipo de migración. Bajo el hashtag #NoTeArriesgues, se busca disuadir a las personas de lanzarse al mar en embarcaciones improvisadas y poner en peligro sus vidas en busca de un futuro incierto.

La Isla está actualmente experimentando la migración más grande en su historia. A lo largo del año fiscal 2022, un total de 224,607 ciudadanos cubanos arribaron a Estados Unidos por las fronteras terrestres. Esta cifra representa un incremento de casi seis veces comparada con los migrantes cubanos que llegaron en 2021 (39,303), y 16 veces más que los registrados en 2020 (14,015).

