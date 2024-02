Cuba: niegan libertad condicional a Luis Manuel Otero Alcántara

Según el Tribunal Provincial Alcántara “no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del CGTSP, debiendo de permanecer en prisión”.

La institución del régimen cubano también arguyó que “no se han alcanzado los fines de la pena”

Embed

Cabe recordar que en junio de 2022, se produjo el juicio puerta cerrada y el activista cubano fue condenado.

Ante la reciente noticia de desestimación se publicó un mensaje en su cuenta de Facebook. “Los amigos y familiares de Luis Manuel seguiremos denunciando la violencia de un sistema que no para de amedrentar a los ciudadanos cubanos, porque los que ‘no están en condiciones de enfrentarse a la sociedad ni a sus propios familiares’ son todos los jueces, fiscales, y militares castristas que hacen parte del juego fascista y macabro de la dictadura”, asegura la nota publicada en el perfil de Otero Alcántara.

La organización Amnistía Internacional compartió un mensaje de Otero Alcántara, donde el artista y disidente cubano reafirmó su negativa a permitir que la opresión socave su compromiso con la libertad y la justicia.

“Nada me quita el empuje porque desde niño me enamoré de lo eterno. Así que no dejaré mi obra, nuestra obra, inconclusa. Lucho por cerrar los ojos. En sueño profundo, mi alma sale a caminar junto a mis seres queridos”, comienza el audio de Otero Alcántara, enviado desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana, donde cumple su condena.

FUENTE: REDACCIÓN