Cuba: pacientes de VIH-SIDA afectados por falta de medicamentos

"La leche la quitaron por completo hace un año ya; las viandas no existen. Ahora lo que te están dando es el cartón de huevos y una libra de carne de res cuando viene, sino, te dan una libra de pollo por carne", apuntó la residente de Los Sitios, en la capital cubana.

Heredia recordó que la dieta médica específica para las personas con VIH, establecida por acuerdo de los Ministerios de Salud Pública y de Comercio Interior, incluía en sus inicios "dos pomos de aceite, latas de carne, un kilogramo de leche (en polvo), un kilogramo de carne de res, un cartón de huevos y cosas que a veces venían de donaciones".

"¡Ya eso no existe hace años!", exclamó la mujer, quien llamó la atención sobre la irregularidad en el suministro de los antirretrovirales y los reactivos químicos para los análisis.

"Los medicamentos, eso es el día que lleguen, porque a veces vas, porque se te han terminado, y no han llegado a la farmacia. Tenemos que realizarnos análisis, a ver cómo están los CD-4, cómo está la carga viral, pero hace un año que no me hacen test", lamentó la joven paciente.

También desde La Habana, el activista de la comunidad LGTB Navid Fernández habló sobre los problemas para seguir el riguroso tratamiento que demanda el VIH.

"Me han faltado los medicamentos, he estado aproximadamente, a veces hasta quince días sin los medicamentos", declaró Fernández.