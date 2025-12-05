Cuba cierra el 2025 con la peor crisis eléctrica en décadas; el 2026 viene peor

El ministro de Energía y Minas del régimen cubano, Vicente de la O Levy, definió 2025 como un año " muy difícil, caracterizado por la mayor ausencia de combustible ", una admisión que confirma que la crisis energética no solo no ha mejorado, sino que se ha profundizado, con un a disponibilidad real de combustible incluso peor que en ejercicios previos.

A pesar de asegurar que el SEN dispone técnicamente de más de 3.200 MW sumando termoeléctricas, gas, renovables y grupos electrógenos, el ministro reconoció en la televisión que gran parte de esa capacidad queda inmóvil: "Tenemos una generación distribuida montada con más de 1.000 MW disponibles, y hoy prácticamente esos 1.000 MW están fuera por combustible", reseña el portal web Diario de Cuba.

También admitió que varias provincias sufrieron apagones extremos: "Fue un año muy tenso, de largas horas de apagón, con momentos de 24 horas en algunas regiones".

Los mantenimientos capitales —Céspedes 3 y 4, Renté 5 y Este Habana 2— revelaron un deterioro más profundo del esperado. "Al abrirlas, encontramos un volumen de trabajo superior al estimado", dijo, lo que retrasó el cronograma y dejó grandes zonas del país al límite durante meses.

El 2026 traerá más apagones

En medio de las habituales promesas de alivio, De la O Levy fue explícito sobre lo que espera al país: "Será un año difícil, ligeramente mejor, con otras condiciones porque estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones".

Aunque el régimen espera arrancar en enero con más unidades térmicas disponibles y con parques solares ya sincronizados desde el primer día, el ministro dijo que la "causa fundamental" de la crisis seguirá vigente: "la financiera".

La disponibilidad de combustible para 2026 no crecerá significativamente, lo que deja sin respaldo a la generación distribuida y limita la capacidad de respuesta en los picos de demanda, especialmente de noche. El ministro anticipó que, aunque habrá una disminución, persistirán afectaciones "de manera importante".

De la O Levy dijo que se suspendió el mantenimiento capital programado para este mes de diciembre para el mayor bloque generador unitario del país.

"Tenemos que seguir haciendo mantenimiento a nuestras plantas térmicas, y ahora tenemos que tomar una decisión compleja con Guiteras y Felton. Por un problema coyuntural técnico y de riesgo, decidimos desplazar el mantenimiento capital de Guiteras y hacerle una parada corta de un mes a principios de 2026 para afrontar el verano, mientras sostenemos a Felton, que también está inestable. Esto significa que hay incorporación de potencia, pero también habrá mantenimiento", dijo.

Las renovables crecen, pero no resuelven el apagón nocturno. El ministro celebró que en 2025 se completaron "unos mil megawatts" solares, y que en varios momentos del año las renovables aportaron hasta el 30% de la generación diaria. Pero la propia entrevista evidencia sus límites: "La energía solar fotovoltaica ha mitigado el apagón durante el día", no durante la noche, cuando ocurren los apagones más prolongados y severos.

Incluso así, la expansión de renovables depende en buena medida de donaciones. De la O Levy mencionó que Vietnam entregó cuatro parques solares de 20 MW y que China donó 5.000 sistemas solares para viviendas.

"Es una ayuda importante", dijo el ministro, pero evidencia la creciente dependencia exterior para mantener en pie la estrategia energética oficial de las renovables.

El funcionario también reconoció que la infraestructura del SEN —transformadores, subestaciones, líneas de transmisión— requiere inversiones que el país hoy no puede financiar: "Es vital entender que las redes de transmisión también necesitan recursos y mantenimiento constante".

Sobre la base de Supertanqueros de Matanzas, destruida en 2022, aseguró que las nuevas instalaciones están avanzadas pero que la logística sigue siendo un cuello de botella: "La falta de combustible no solo es la falta de dinero; tiene que ver con logística: con buques, remolcadores, ferrocarriles, tanques…"

Por su parte, Felton 2 continúa en reconstrucción total de la caldera, sin horizonte de entrada en operación: "Hay que hacer la caldera completa nueva. Ya está desmontada totalmente".

El ministro concluyó que 2025 fue apenas "el comienzo de la transformación energética", pero acompañado de un mensaje que normaliza la crisis prolongada: "Vamos a tener que seguir luchando, resistiendo, construyendo y mejorando".

FUENTE: Con información de Diario de Cuba