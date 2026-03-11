miércoles 11  de  marzo 2026
BÉISBOL

Canadá derrota a Puerto Rico y se acerca a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Si Canadá vence a Cuba pasa directamente a la siguiente etapa, que arranca el viernes en Houston, donde también estará Puerto Rico

Abraham Toro de Canadá anota una carrera&nbsp; en un partido del Clásico Mundial de Béisbol&nbsp;

Abraham Toro de Canadá anota una carrera  en un partido del Clásico Mundial de Béisbol 

EFE/ Thais Llorca
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN- Canadá venció este martes por 3-2 a Puerto Rico y se acercó a los cuartos de final en el penúltimo día de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

La novena de Canadá buscará este miércoles unirse a Puerto Rico en los cuartos de final si derrota a Cuba en el partido del cierre del Grupo A, pautado para empezar a las 3:00pm, hora del este, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Lee además
Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación
Greg Weissert #57 y JJ DOrazio #28 del equipo italiano celebran una victoria de 8-6 contra Estados Unidos
BÉISBOL

Italia sorprende a EEUU y complica el grupo B del Clásico Mundial del Béisbol

Si Canadá vence a Cuba pasa directamente a la siguiente etapa, que arranca el viernes en Houston, donde también estará Puerto Rico.

Referente al desafío de este martes en San Juan, el cual empezó con casi una hora de retraso por lluvia y ante 18.997 aficionados, Puerto Rico fue el primero en anotar en la misma entrada inicial.

Ante el abridor canadiense Jordan Balazovic, quien concedió boleto gratis a sus primeros bateadores, Bryan Torres y Heliot Ramos, Nolan Arenado pegó su primer imparable con la selección puertorriqueña, remolcando a Torres para el 1-0.

Para este partido, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, eligió a José De León como su abridor.

La última vez que De León lanzó para la novena fue en el Clásico de 2023, cuando se combinó para tirar el único juego perfecto de esta competencia.

En la tercera entrada, tras sacar a sus primeros dos bateadores, concedió dos inatrapables, y le dio un pelotazo a Josh Naylor para llenar las almohadillas.

Esto llevó a que Molina relevara a De León por Rico García, quien concedió dos bases por bolas seguidas e igual número de carreras para darle la ventaja a Canadá 2-1.

En la cuarta entrada, Molina reemplazó a García por Raymond Burgos, quien fue saludado con un doble de Owen Caissie.

Luego, Abraham Toro remolcó a Caissie con un sencillo y amplió la ventaja a 3-1.

No obstante, en la baja de esa entrada y con un out, Martín Maldonado, el capitán de Puerto Rico y quien jugó su último partido en su tierra, pegó batazo en el cuadro interior, remolcando a Arenado para acortar la ventaja 3-2.

FUENTE: con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Barcelona rescata un empate en su visita al Newcastle con un penal de Yamal

Galatasaray sorprende al Liverpool y toma ventaja en los octavos de la Champions League

"Es mi momento", avisa Yulimar Rojas de cara al Campeonato Mundial Indoor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Captura de Pantalla de Monsters Inc. de Pixar
CINE

Pixar anuncia nueva entrega de "Monsters Inc" tras más de una década

Te puede interesar

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos