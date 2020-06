Cuba: Protesta por desabastecimiento en Holguín

"El pueblo de Moa decidió reunirse para informarle a las autoridades del municipio de forma pacífica que tienen hambre y necesitan ser atendidos con comida y aseo personal", añade la información que acompaña el video. En medio la pandemia mundial de Covid-19, "no hay nada de nada en las tiendas".

El periodista oficialista Camilo Velazco Petittón, director de la emisora La Voz del Níquel, intentó mediante un post de Facebook minimizar el incidente, que había tenido lugar la noche anterior, cuando un grupo de personas que hacía cola frente a la tienda del pueblo vio llegar un camión que descargó mercancías.

Tras indagar con los trabajadores del vehículo, los pobladores del municipio holguinero supieron que se trataba de productos de aseo, lo que generó grandes expectativas debido a la ausencia de esos artículos en los mercados.

Según Velazco Petittón, el "viernes en la mañana, cuando la tienda abrió sus puertas y comenzó la venta de confituras, las personas en la cola reclamaron que vendieran los artículos de aseo y la respuesta dada por los compañeros del establecimiento fue que eso no se vendería en ese día, sino al siguiente".

"Inconforme con la respuesta (…) un grupo de personas que no excedió las 40 o 50, se dirigieron hasta el Poder Popular y solicitaron la presencia de un funcionario que explicara la situación", añadió el periodista. Justificó la protesta atribuyéndola a la supuesta "confianza que tiene el pueblo en sus autoridades gubernamentales".

Finalmente los empleados de la tienda no vendieron los productos ese día. El argumento fue que el establecimiento La Moderna, perteneciente a la cadena militar TRD, debía clasificar los productos, introducirlos en el sistema, colocarles los precios y luego distribuirlos a las sucursales y puntos de venta cercanos.

Varios vecinos respondieron al periodista oficialista en la red social, diciéndole que eran mucho más de 50 personas las que se dirigieron a protestar al Poder Popular. Otros lo acusaron de "justificar lo injustificable".

Un usuario identificado como Julio Cesar Velázquez Álvarez escribió: "Realmente la palabra satisfechos no encaja en esta situación. Caramba, qué nos está pasando. Con todo respeto a usted, Camilo, que siempre he sentido admiración por su trabajo. Pero solo con ver a la gente marcando cuatro días para comprar algo es suficiente para saber la insatisfacción que hay en nuestro pueblo ¿Qué hacer?".

"Pues exigirles más a nuestros dirigentes, ponerlos encima de fuego para que, si no han visto, vean lo que está pasando, eso no tiene otra explicación que no sea el de una gestión banal de nuestro municipio que no es de ahora, claro está, viene de mucho antes", continúo Velázquez.

"Hay que cuestionar más a los dirigentes y no permitir demagogias, nuestra tierra merece respeto. Un pueblo tan sacrificado y que lo tengan en las páginas del olvido. De veras que da dolor ver esa situación. Me disculpa mi comentario, pero algo está sucediendo en Moa que no acabo de entender", añadió.

La situación de los insumos en la localidad holguinera es crítica desde hace días. Recientemente, un usuario de Twitter publicaba una imagen de las filas para comprar gas licuado, en la que los resientes de la zona se apuntaban en una lista que debían rectificar diariamente durante semanas.