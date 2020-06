Cuba: Realizan manifestaciones por muerte de Hansel Ernesto

En la publicación señalan como principales objetivos de las protestas que se haga justicia en el caso de Hansel Ernesto, en el caso de Ariel Ruiz Urquiola, además de la liberación del preso político Silverio Portal Contreras por razones humanitarias, debido a su estado de salud.

Según la información brindada por La Hora de Cuba será el cine Yara el punto central de las concentraciones, que también se extenderán a la entrada de las estaciones policiales de Habana del Este, La Lisa, Boyeros, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Playa y Cotorro.

En el resto del país los organizadores seleccionaron a los parques de La Aurora en Pinar del Río, Libertad en Artemisa, Plaza de la Libertad en Matanzas, José Martí en Cienfuegos, Leoncio Vidal en Santa Clara, Serafín Sánchez en Sancti Spíritus, José Martí en Ciego de Ávila, Ignacio Agramonte en Camagüey, Vicente García en Las Tunas y Carlos Manuel de Céspedes en Manzanillo.

También el parque Calixto García en Holguín, Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba, José Martí en Guantánamo y la Calle Real de Isla de la Juventud. Siempre se deberán tomar en cuenta las medidas sanitarias y de distanciamiento social establecidas para la participación en las manifestaciones contra la muerte de Hansel Ernesto.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara confirmó su participación durante una transmisión por Facebook Live que realizó en la noche del sábado, donde dijo: "Nos vamos a tirar para la calle el martes. Estamos coordinando todo. Por los abusos. A las 11:00 AM todo el mundo para la pista".

La Unión Patriótica de Cuba, liderada por José Daniel Ferrer y la iniciativa ciudadana Cubadecide, encabezada por Rosa María Payá también anunciaron su participación en las manifestaciones por la muerte de Hansel Ernesto. Aunque Ferrer alertó de que la sede de UNPACU "se encuentra sitiada" para evitar que sus miembros participen en la protesta.

Han manifestado su apoyo hasta el momento, según el rapero Maykel Osorbo, el Movimiento de San Isidro, el colectivo Abakuas por la Libertad de Cuba, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, la Academia Julio Machado, el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.

La muerte del joven Hansel Ernesto Hernández provocó numerosas polémicas en redes sociales que han puesto a los abusos policiales del régimen en el centro del debate.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió transparencia al régimen cubano sobre la muerte de Hansel Ernesto por disparos policiales. "Nos preguntamos cómo Hernández Galiano pasó de huir para no ser capturado a convertirse en una amenaza real e inminente para la vida del policía, qué hacía el otro oficial mientras tanto, o qué otro método de neutralización emplearon antes de pasar a realizar los disparos", indicó en un comunicado la organización de derechos humanos.

La cantante Daymé Arocena escribió en su muro de Facebook que "no existe nada que justifique los dos balazos por la espalda... Y todavía hay gente pidiendo vídeos para buscar justificaciones... Por el amor que le tengo a los míos y a la vida en sí, no puedo hacerme de la vista gorda ante tales atropellos" en relación a la muerte de Hansel Ernesto.

Rubén Padrón Garriga, comunicador del Centro Juan Marinello opinó que "la falta de transparencia con este y otros casos de abusos policiales me demuestra la necesidad de esclarecer deberes y derechos y de acabar de fundar un sistema de medios realmente públicos (…) y de organismos de orden y control social que tengan clara su función y que su actuar no puede estar, bajo ningún concepto, por encima de los derechos fundamentales".

El abogado Eloy Viera Cañive comentó al respecto que "la publicación de los antecedentes de Hansel lo único que hacen es demostrar su deseo de tratarlo como acusado y no como víctima (…). La transparencia implica que no solo hablen del muerto, sino del acusado. Me interesa escuchar su historia como policía, la existencia o no de quejas en su récord. Me interesa saber si está acusado. De eso no he visto nada".