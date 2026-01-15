jueves 15  de  enero 2026
HERMETISMO

Cuba: régimen admite 'heridos' en la operación de EEUU en Venezuela, sin dar detalles

Es la primera vez que La Habana y sus medios oficiales hablan de heridos, algunos de los cuales han llegado a Cuba en silla de ruedas

El régimen cubano admitió este miércoles por primera vez que hubo heridos durante la reciente operación militar estadounidense en Venezuela. Lo hizo al informar de la llegada este miércoles a La Habana de un grupo de "colaboradores heridos", aunque no ofreció información concreta sobre cuántos son, en qué condiciones están ni qué funciones desempeñaban en ese país.

Según se explica en el portal Diario de Cuba, en una nota difundida por medios oficiales, se informó que los heridos arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí, donde fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, junto a altos cargos del Partido Comunista y los ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, respectivamente.

A todos, según el reporte oficial, se les transmitió "el reconocimiento del pueblo y la dirección de la Revolución por su coraje frente a las acciones imperialistas".

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si las personas recibidas en el aeropuerto son militares, personal sanitario, técnicos u otro tipo de colaboradores, ni cuántos han sido trasladados a Cuba. La nota oficial habla de "colaboradores cubanos que resultaron heridos", algo de lo que no se había informado en las comunicaciones previas sobre el incidente.

La confirmación de heridos se produce en medio de una campaña de exaltación oficial de los 32 cubanos muertos en la operación militar estadounidense en Venezuela, cuyos cuerpos serán repatriados este jueves y homenajeados en una serie de actos militares y políticos.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba/AFP

