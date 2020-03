Cuba: Régimen comienza venta de "alimentos muy demandados"

Las colas multitudinarias son el pan de cada día en Cuba. Ni siquiera en la actual situación con la pandemia del coronavirus las personas han dejado de acudir en masa. El desabastecimiento crónico imperante en la Isla obliga a acaparar, aunque las autoridades pongan restricciones.

mujeres coronavirus habana cuba 03242020 afp.jpg Dos mujeres usan mascarillas mientras caminan por una de las calles de La Habana, en Cuba, el 24 de marzo de 2020. YAMIL LAGE / AFP

En reunión del Consejo de Defensa Provincial, Amilkar Odelín Ante, director comercial de la Cadena de Tiendas Caribe, explicó que para la venta regulada en un grupo de establecimientos suyos, la red de Tiendas Caribe distribuirá pollo, picadillo de pavo, salchicha, detergente, jabón y papel sanitario, entre otros renglones.

El funcionario del régimen de Cuba presentó esta distribución como "un colosal esfuerzo del Estado cubano pues la pandemia ha obligado a importantes mercados suministradores a cerrar sus operaciones".

Las autoridades de la dictadura del municipio de Centro Habana, Cuba, sugirieron como otra medida organizativa que el abastecimiento de mercancías a las unidades, incluidas las de la Corporación Cimex, se realice de noche, para que al día siguiente, desde temprano, comience la venta sin interrupción.

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, admitió "dificultades para brindarle a la población toda la comida que demanda".

En tal sentido dijo que "hay que procurar que en las colas las personas guarden distancia entre sí, no haya desorden y no se le expenda nada a quienes concurran con niños, pues ellos deben permanecer en sus casas y no expuestos a cualquier contagio de infecciones respiratorias", en referencia al coronavirus.

Julio Martínez Roque, coordinador de programas en el régimen de la capital, dijo que diariamente el territorio recibe como promedio más de 300 toneladas de productos agrícolas provenientes principalmente de Artemisa y Mayabeque, pero reconoció que son niveles insuficientes aún para una provincia como La Habana que supera los dos millones de habitantes.

En el caso de la distribució -añadió- "se procura que sea lo más equitativa posible y se priorizan los mercados estatales agropecuarios, además de que se tomó la decisión de antes del 31 de marzo ofertar siete libras de papa por consumidor".

Los casos de coronavirus han ascendido a 139. Del total de infectados han fallecido tres, dos extranjeros y un cubano. Según cifras del régimen, cuatro personas han sido dadas de alta. Hasta el 28 de marzo se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológico, en los centros de aislamiento y atención creados con este fin, 2.317 pacientes; de ellos 115 extranjeros y 2.202 cubanos. Otras 30.642 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.