Cuba: soberanía alimentaria, pero sin producción

De acuerdo con Marrero Cruz "el mandato de convertir la alimentación del pueblo en una Ley requiere mayor objetividad, así como revisar los planes, metas e indicadores, y no habrá espacio para discursos, promesas y resultados en números, que el pueblo no los vea en la mesa", aunque no detalló qué acciones gubernamentales implementarán para aumentar la producción de alimentos.