La arquitectura de una guerra nunca ganada: la erosión estratégica de Colombia y el auge de la guerra irregular adaptativa

Resumen ejecutivo: Colombia no perdió su guerra interna en un campo de batalla. La cedió lentamente, con el tiempo, a través de una serie de negociaciones que a menudo priorizaron la apariencia política sobre el efecto estratégico. Lo que permanece hoy no es simplemente la persistencia de la violencia, sino la consecuencia de un desajuste conceptual más profundo. La distinción entre la construcción de la paz y la legitimación de la beligerancia criminal nunca se sostuvo con firmeza, y esa ambigüedad se fue acumulando.

Los ataques coordinados observados en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Meta en abril de 2026 ilustran hacia dónde conduce ese camino. No se trató de incidentes aislados. Reflejaron un esfuerzo sincronizado y multidominio por parte de actores armados híbridos que han aprendido a combinar doctrina insurgente, financiamiento criminal y adaptación tecnológica con creciente precisión.

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DECISIONES Petro frena negociaciones de paz con una de las mayores guerrillas de Colombia

Colombia enfrenta ahora a un adversario que es menos una organización que un sistema. Aprende, se adapta y se sostiene. La pregunta ya no es cómo negociar una mejor paz. La pregunta es si el Estado puede recuperar la claridad, la legitimidad y la libertad operativa necesarias para reafirmar el control antes de que ese sistema evolucione más allá de su alcance.

I. Introducción: La guerra que nunca fue correctamente nombrada

Durante más de cinco décadas, Colombia ha vivido dentro de un conflicto que su liderazgo político nunca ha logrado definir plenamente. En distintos momentos, se ha enmarcado como un desequilibrio social, un problema de narcóticos o una disputa política. Cada definición trajo consigo su propia lógica y cada una moldeó la respuesta posterior.

Cuando la naturaleza de un conflicto es difusa, la estrategia que emerge rara vez se sostiene. Con el tiempo, el lenguaje del diálogo y del proceso pasó a dominar la conversación nacional. Sin embargo, bajo ese lenguaje, la estructura del conflicto permaneció en gran medida intacta. Las economías ilícitas se expandieron. Los grupos armados se adaptaron. Las instituciones encargadas de hacer cumplir el orden se encontraron operando dentro de márgenes legales y políticos cada vez más estrechos.

La violencia observada en abril de 2026 no representa una ruptura con el pasado. Refleja el peso acumulado de decisiones tomadas durante muchos años. Colombia no perdió la guerra en un momento decisivo. Cedió terreno gradualmente, a menudo de formas que no eran inmediatamente visibles, hasta que sus efectos se hicieron difíciles de ignorar.

II. La arquitectura del fracaso político: negociaciones sin doctrina

Desde la década de 1980, Colombia ha participado en más de veinte procesos de negociación con actores armados (Fundación Ideas para la Paz, 2023). El patrón que emerge no es de errores aislados, sino de decisiones estructurales recurrentes.

Las negociaciones a menudo comenzaron bajo presión política más que desde una ventaja estratégica. Los plazos tendieron a alinearse con ciclos electorales, mientras que la cuestión más profunda de la autoridad territorial permanecía sin resolver. Con el tiempo, esto introdujo una ambigüedad difícil de revertir.

Al involucrar a grupos armados criminales como contrapartes políticas, el Estado fue difuminando gradualmente la distinción entre legalidad e ilegitimidad. Esto no produjo equilibrio en la mesa de negociación. Alteró el marco para comprender la autoridad.

Tres dinámicas reforzaron esta trayectoria. El conflicto se interpretó cada vez más a través de lentes sociales y económicos, desplazando el marco de seguridad nacional que podría haberlo sustentado. Las fuerzas militares enfrentaron crecientes restricciones legales, incluso cuando las expectativas sobre ellas seguían siendo altas. Los acuerdos, una vez alcanzados, rara vez se tradujeron en control sostenido sobre el terreno. Las violaciones no generaron consecuencias de manera consistente.

Con el tiempo, los grupos armados se adaptaron a este entorno. Aprendieron que la presión, aplicada con disciplina, podía generar espacio político. La violencia se volvió calibrada, no aleatoria. Tenía propósito, incluso cuando parecía caótica.

III. Abril de 2026: la realidad operativa de la erosión estratégica

Los eventos del 24 y 25 de abril de 2026 ofrecen una visión concentrada del entorno operativo actual. Facciones disidentes asociadas con el Estado Mayor Central llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas en múltiples departamentos (Ministerio de Defensa Nacional, 2026).

Artefactos explosivos interrumpieron corredores logísticos clave en Cauca. Sistemas de drones fueron utilizados contra infraestructura y posiciones militares. Explosivos transportados en vehículos detonaron cerca de instalaciones en Valle del Cauca. Sistemas improvisados de fuego indirecto aparecieron en periferias urbanas. Rutas de transporte civil en Nariño fueron atacadas. Actividad cercana a bases aéreas estratégicas sugirió tareas de sondeo y prueba.

Lo relevante no son los incidentes individuales. Es el patrón que forman en conjunto. Los ataques fueron sincronizados, geográficamente dispersos y dirigidos contra una gama de objetivos que incluyeron tanto activos estatales como sistemas civiles.

Esto refleja una campaña diseñada para extender al Estado en múltiples frentes simultáneamente. Impone presión operativa y, al mismo tiempo, moldea la percepción. El ataque contra la infraestructura de radar tiene un peso particular. Señala una comprensión de cómo degradar sistemas habilitadores, no solo capacidades de primera línea.

Colombia enfrenta una forma de conflicto que ha superado la insurgencia localizada. Ahora opera a través de dominios, con conciencia tanto de los efectos físicos como de los informacionales.

IV. Evolución táctica: de explosivos improvisados a precisión distribuida

Los métodos observados durante la ofensiva de abril sugieren algo más que adaptación. Indican una evolución deliberada. Los artefactos explosivos improvisados siguen en uso, al igual que los sistemas de fuego indirecto. Sin embargo, ahora se integran con plataformas aéreas no tripuladas que ofrecen un alcance y una precisión previamente inaccesibles para actores no estatales. Estas herramientas son relativamente económicas, ampliamente accesibles y cada vez más eficaces.

Patrones similares se han observado en otros escenarios de conflicto, donde tecnologías comerciales han sido adaptadas con fines militares (International Crisis Group, 2024). Lo que aparece en un teatro suele ser estudiado y replicado en otro.

El resultado es un adversario que no requiere masa para generar efectos. Requiere coordinación, sincronización y la capacidad de aprender más rápido que el sistema al que enfrenta.

V. El sistema de aprendizaje de la guerra irregular adaptativa

Las capacidades observadas hoy se sostienen en algo más profundo que unidades o líderes individuales. Emergen de un sistema estratificado de conocimiento. Cuadros experimentados de fases anteriores del conflicto continúan operando dentro de estas estructuras. Las regiones fronterizas ofrecen espacio para movimiento, entrenamiento e intercambio (Insight Crime, 2025). Conexiones históricas, incluyendo influencias externas pasadas, han contribuido al desarrollo doctrinal.

Al mismo tiempo, la información de fuentes abiertas desempeña un papel cada vez mayor. Técnicas observadas en conflictos lejanos son estudiadas, adaptadas y aplicadas en condiciones locales. Lo que emerge no es una sola organización, sino un sistema que aprende. Absorbe experiencia, prueba ideas y refina sus métodos. La presión no necesariamente lo degrada. En algunos casos, acelera su evolución.

VI. El actor híbrido

Los actores que operan hoy en Colombia ya no encajan fácilmente en categorías tradicionales. Combinan elementos de insurgencia, crimen organizado y gobernanza territorial. Controlan rutas de narcotráfico. Imponen tributos sobre la minería ilegal. Ejercen autoridad sobre poblaciones locales. Ejecutan ataques coordinados contra objetivos del Estado.

Esta combinación les permite sostenerse económicamente mientras mantienen flexibilidad operativa. También les permite operar a través de diferentes capas de la sociedad, desde regiones remotas hasta áreas cercanas a centros urbanos. El efecto es una forma de presión dispersa difícil de contener. No depende de un solo frente. Aparece allí donde existe oportunidad, a menudo en múltiples lugares simultáneamente.

VII. Implicaciones estratégicas

El desafío de Colombia no se limita a operaciones de seguridad. Es estructural. La forma en que se ha enmarcado el conflicto ha moldeado las herramientas utilizadas para abordarlo. Con el tiempo, esto ha producido una brecha entre la naturaleza de la amenaza y la respuesta disponible para el Estado. Los grupos armados han sabido adaptarse dentro de esa brecha.

El conflicto ahora se extiende más allá de la insurgencia rural. Incluye ataques a infraestructura, adaptación tecnológica y movimiento transnacional. Enfrentarlo requiere más que medidas aisladas. Requiere alineación entre los ámbitos político, legal y operativo. Sin esa alineación, el progreso en un área corre el riesgo de verse compensado en otra.

VII-A. Mapeo estratégico DIME-FILS

Diplomático

Las condiciones regionales han permitido que los grupos armados operen con cierto grado de flexibilidad transfronteriza. La coordinación sostenida a nivel hemisférico sigue siendo limitada.

Información

La violencia se utiliza no solo por su efecto táctico, sino por su impacto narrativo. La comunicación del Estado suele seguir los eventos en lugar de anticiparlos, dejando espacio a la ambigüedad.

Militar

El entorno operativo ha cambiado hacia una disrupción distribuida. Acciones pequeñas y coordinadas generan efectos acumulativos.

Económico

Las economías ilícitas continúan sosteniendo la actividad armada. El narcotráfico y la minería ilegal proporcionan flujos constantes de ingresos (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2024).

Financiero

Los flujos de capital ilícito siguen siendo resilientes. La disrupción financiera no ha seguido el ritmo de la adaptación operativa.

Inteligencia

El adversario funciona como una red de aprendizaje. La integración entre las entidades de inteligencia del Estado sigue siendo desigual.

Legal

Los marcos legales han restringido la aplicación de la fuerza sin reforzar consistentemente la disuasión. El resultado es una reducción del espacio operativo.

Infraestructura

Los sistemas críticos son cada vez más atacados. Esto incluye corredores de transporte y activos de vigilancia, reflejando un cambio en el enfoque estratégico.

VIII. Centros de gravedad

El centro de gravedad del Estado reside en su legitimidad y en su capacidad para hacer cumplir la autoridad en todo su territorio.

La fortaleza del adversario reside en su adaptabilidad y en su base económica.

Ambos presentan vulnerabilidades. El Estado enfrenta discontinuidad entre ciclos políticos y limitaciones en la aplicación de la fuerza. Los grupos armados dependen del acceso al territorio y de las redes que sostienen sus operaciones. Dónde se aplica la presión y con qué consistencia se mantiene determinará la trayectoria del conflicto.

IX. Trayectoria a corto plazo (6–12 meses)

En el corto plazo, es probable que el patrón observado continúe. Los ataques coordinados podrían expandirse en alcance, con mayor dependencia de sistemas no tripulados. Un desarrollo más peligroso implicaría ataques sostenidos contra infraestructura crítica en o cerca de áreas urbanas. Tales acciones tendrían efectos tanto operativos como psicológicos.

También existen indicios tempranos de que podrían integrarse dominios adicionales con el tiempo. La disrupción electrónica, incluso en forma limitada, complicaría aún más los esfuerzos de respuesta.

X. Conclusiones

Colombia se encuentra en un punto donde los efectos de decisiones pasadas son difíciles de separar de las realidades presentes. El conflicto no ha desaparecido. Ha cambiado de forma, adaptándose al entorno en el que opera.

Los grupos armados funcionan ahora como sistemas que integran violencia, gobernanza y actividad económica. Se ajustan, aprenden y persisten.

El Estado conserva la capacidad de responder. Que esa capacidad pueda traducirse en un efecto sostenido dependerá de la alineación entre sus instituciones. Las decisiones tomadas en el presente trascenderán los resultados inmediatos. Influirán en las condiciones bajo las cuales las futuras generaciones vivirán y gobernarán. La claridad, una vez perdida, no se recupera fácilmente. Sin ella, la trayectoria sigue siendo incierta y el espacio para el desorden continúa expandiéndose.

Referencias

Fundación Ideas para la Paz. (2023). Procesos de paz en Colombia: balance y perspectivas. https://www.ideaspaz.org

Insight Crime. (2025). Grupos armados y economías criminales en Colombia. https://insightcrime.org

International Crisis Group. (2024). Adaptación de grupos armados y difusión tecnológica en conflictos irregulares. https://www.crisisgroup.org

Ministerio de Defensa Nacional. (2026). Reporte operacional sobre eventos de seguridad en el suroccidente colombiano. https://www.mindefensa.gov.co

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). Encuesta de cultivo de coca en Colombia. https://www.unodc.org

Daniel Ucros

Profesional en Geoestrategia e Inteligencia | Especialista en Seguridad Global, Riesgo y Respuesta a Crisis

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com