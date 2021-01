Cuba: Transporte público espejo de la ineficiencia castrista

Pero este no es el primer aumento que experimenta ese servicio durante la presente dictadura. En la década de los ochentas el pasaje costaba 5 centavos. Cuando decidió aumentarlo a 10, Fidel Castro le dedicó un discurso al tema para intentar convencernos de que viajar seguía siendo más barato en Cuba que en otros países. Para los posteriores aumentos, en cambio, no hubo discursos ni explicaciones. En su lugar, nos aplicaron la estratagema de subir los precios según el tipo de vehículo. Después de un tiempo iban desapareciendo los más baratos y quedaban los más caros. Con ese simple ardid nos hicieron pagar 40 centavos durante un par de décadas, (El salario promedio en esa época no superaba los 200 pesos mensuales) hasta que finalmente esos 40 centavos se transformaron extraoficialmente en 1 peso y aun más, pues muchas personas no tienen menudo y eliminar la figura del cobrador acabó con la posibilidad de devolver el cambio, relata Cubanet.