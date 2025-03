Cuba vive una tormenta perfecta

LA HABANA. - El mayor enemigo de la dictadura cubana no es la administración de Donald Trump, ni opositores como José Daniel Ferrer o Manuel Cuesta Morúa, ni la veintena de periodistas independientes que en sus notas describen esa Cuba real que los medios estatales pretenden ignorar.

Es cierto que los millones de cubanos de a pie, que son más pobres cada día, sufren apagones maratónicos de 30 horas y comen poco y mal, son un adversario peligroso. Asolados por la miseria y el hambre, en cualquier momento pudiera haber un estallido social en la Isla.

Pero el contendiente más temible para la autocracia verde olivo es la bomba demográfica que se les viene encima. Una combinación letal de baja natalidad, emigración intensa y el envejecimiento acelerado de la población.

Se acaba el tiempo

De mantenerse esas tendencias, llegará un momento que el régimen no tendrá obreros en sus fábricas, campesinos que cosechen la tierra, empleados en las instituciones estatales ni seguidores que aplaudan su falaz narrativa.

La mala noticia para los jerarcas del Partido Comunista de Cuba, que gobierna el país como única agrupación política permitida, es que no tienen ni tiempo ni herramientas para desactivar esa bomba. El Ministerio de Salud Pública reportó que Cuba cerró 2024 con un récord en la caída de nacimientos: nacieron 71.374 bebés, 19.075 menos que en 2023. Todas esas criaturas cargadas por sus madres cabrían y sobrarían 27.000 butacas en el estadio de fútbol Camp Nou de Barcelona, donde caben 98.000 personas.

El drama demográfico instaurado por el longevo castrismo es tan grave, que República Dominicana, nación insular que hasta 2020 tuvo una menor población, en 2024, según la Junta Central Electoral, se realizaron 142.171 declaraciones de nacimientos, más del doble que en Cuba.

Hace cuatro años, la población de la Isla era de 11 millones de habitantes, pero entre 2021 y 2024 decreció en más dos millones. Juan Carlos Alfonso Faga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística (ONEI), informó que la población actual es de poco más de 9.700 000 ciudadanos.

Un funcionario de la ONEI dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que "esos datos pueden ser imprecisos, porque no se considera emigrante definitivo a una persona hasta que pasan los dos años de estancia fuera del país, que era lo establecido por las antiguas normas migratorias. El año pasado cambiaron esas normas, pero las estadísticas aún se rigen por el otro modelo. Un número indefinido de cubanos, que pasa del millón, que entran y salen del país e inclusive residen fuera por periodos de seis a nueve meses. También hay alrededor de 200.000 personas que por negocios o para poder comprar propiedades en Cuba se repatriaron, es decir volvieron a obtener residencia permanente”.

La trampa legal

“En la práctica es una trampa legal, pues esas personas trabajan, pagan sus impuestos, cobran sus pensiones y tienen residencia en otros países. Casi todos se asientan en Estados Unidos. Otro dato que distorsiona el número real de habitantes en la Isla es que las personas cuando emigran no se dan de baja en la OFICODA (organismo que controla la libreta de racionamiento) ni del carné de identidad, pues supuestamente es un viaje temporal, no definitivo. Por eso creo que la población actual en la Isla es inferior a 9 millones de habitantes”, concluyó el funcionario.

En el verano de 2024, Juan Carlos Albizu-Campos, economista y demógrafo, estimó que la población en Cuba habría caído a 8,62 millones de habitantes, una disminución del 18% en comparación con 2022. Una auténtica estampida. Carlos, sociólogo habanero, reconoce que la realidad cubana es profundamente preocupante: "Cuando cada año comparas los mapas estadísticos, observas el decrecimiento en los sectores productivos, económicos y de natalidad. Solo crece la emigración y la barriga de los dirigentes".

Más muertes que nacimientos

"El número de fallecidos es superior al de nacidos vivos. En solo uno año en el país hay 300.000 habitantes menos. Si damos por ciertas la estadística de Albizu-Campos, notaremos que, de esos 8 millones 600 mil habitantes, casi un tercio son personas mayores de 60 años. A esa cifra súmale alrededor de un millón de dirigentes, burócratas, militares y funcionarios del Estado. Y millón y medio de niños de cero a quince años. Lo que va quedando de población económicamente activa es poco más de tres millones de los cuales, unos 800.000 laboran en negocios privados. Entonces tenemos que la empresa estatal, la principal fuerza productiva del gobierno, no cuenta con suficientes trabajadores, está totalmente descapitalizada”, expresó el sociólogo Carlos.

Gustavo, economista, considera que, aunque en Cuba "no hayan reformas profundas en las estructuras políticas y productivas, el déficit de fuerza laboral impedirá el futuro desarrollo económico. ¿De dónde se sacarán los operarios para construir o modernizar las infraestructuras básicas? Habrá que abrir las puertas a la inmigración, seducir con buenos empleos y salarios para que emigrados cubanos quieran regresar o contratar trabajadores extranjeros”.

“Soluciones hay pocas. Una buena medida sería anular el servicio militar. Y mucho mejor, eliminar el ejército, como hizo Costa Rica. Con ese excedente de jóvenes más los miles de desempleados de instituciones del Estado que no cumplen ninguna función, se puede capacitar a una fuerza laboral. Pero ni con esas medidas creo que en un futuro democrático solucionemos el problema. Pero el inconveniente más grave será mantener una asistencia social apropiada para casi el 30% de la población mayor de 60 años que tendremos dentro de tres años. La emigración masiva ha acelerado el envejecimiento poblacional. El pronóstico era que para 2030 el 27% tendría más de 60 años. Se han acortado los plazos. Al no haber remplazo, con la mayoría de las mujeres que no quieren tener hijos en Cuba, la emigración, el envejecimiento poblacional y la baja natalidad, está en peligro el futuro del país”, advirtió el economista.

Una burla

Liudmila, funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que atiende prevención social, señaló que “las pensiones de 1.500 y 3.000 pesos (62 y 125 dólares al cambio) devengadas por el 80% de los jubilados son una burla. También es meramente simbólico el dinero recibido por las personas y familias vulnerables, porque actualmente en Cuba, con mil o dos mil pesos no alcanza ni para comprar un cartón de huevos. Para tener una buena asistencia social se necesita tener una economía sólida y estable. Y aquí es todo lo contrario. No se puede dar lo que no se produce. A pesar de atender a más de 350.000 personas y 189.000 familias con ayudas financieras y programas de asistencia social, ese monto de dinero es insignificante en medio de la crisis económica y la inflación que padece el país. En Cuba el 90% de la población es vulnerable”.

Cuba da miedo. La realidad es la principal oposición. El presente pinta mal, pero el futuro se vislumbra peor.