Cubanos aseguran estar "retenidos" por migración en México

LA HABANA.- Migrantes cubanos varados en Tapachula, estado de Chiapas, México , denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de ese país no los están dejando abordar los vuelos hacia la frontera norte con EEUU , reportó el medio mexicano Diario del Sur.

Nacionales de la Isla dijeron que no entienden por qué las autoridades migratorias mexicanas no les quieren dejar tomar un vuelo. Lo único que les dicen es que ya se cancelaron las citas por la aplicación CBP One, cosa que sería falsa, ya que según Diario del Sur, el Gobierno de EEUU continúa ofreciendo dichas citas, reseña Diario de Cuba.