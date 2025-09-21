domingo 21  de  septiembre 2025
Carencias y cárcel

Cubanos condenados hasta con 9 años de prisión por demandar el fin de los apagones y comida

Al menos 180 cubanos ha sido aprehendidos en el contexto de manifestaciones por los continuos apagones en la Isla, entre 2022 y septiembre de 2025

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.&nbsp;

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024. 

AFP
En Cuba hay alumbrones: toda la isla está a oscuras

En Cuba hay "alumbrones": toda la isla está a oscuras

Diario de Cuba
La gente permanece en la calle durante un apagón nacional provocado por una falla en la red eléctrica en La Habana, el 19 de octubre de 2024.

La gente permanece en la calle durante un apagón nacional provocado por una falla en la red eléctrica en La Habana, el 19 de octubre de 2024.

AFP
Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - Al menos 15 manifestantes fueron condenados con penas de hasta nueve años en Cuba, tras participar el año pasado en una jornada de protestas por falta de electricidad y comida, informó el Tribunal Supremo de la isla.

Cientos de personas se lanzaron a las calles de tres ciudades cubanas el 17 de marzo de 2024, durante un tenso fin de semana de apagones que entonces duraban hasta 13 horas diarias en algunas provincias.

Lee además
El cubano Lázaro Martínez reacciona tras la culminación de la final del triple salto en el Mundial de Tokio, el 19 de septiembre de 2025.
DEPORTES

Lázaro Martínez le brinda un bronce a Cuba en el Mundial de Tokio
Mercenarios cubanos en el ejército ruso. 
ANÁLISIS

El ejército en la sombra de Cuba en Ucrania: La alianza silenciosa de La Habana con Moscú

Las marchas registradas en Santiago de Cuba y Bayamo (este), y en Santa Marta (centro) han sido las más numerosas desde el estallido social del 11 de julio de 2021, que dejó cientos de presos, algunos con sentencias de hasta 25 años.

"Privados de libertad"

El Tribunal Supremo Popular de Cuba, al servicio del régimen cubano, informó en un comunicado que, entre los 15 juzgados en la ciudad de Bayamo, "ocho fueron sancionados a privación de libertad entre seis y nueve años, cinco entre tres y cinco y dos a trabajo correccional sin internamiento".

Precisó que los detenidos incurrieron en supuestos "delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir".

Los brotes de este tipo de protestas, antes impensables en la isla gobernada por el Partido Comunista, se dispararon desde 2022. En medio de una crisis energética agravada, Cuba vivió seis apagones generalizados en menos de tres años. Mientras los 9,7 millones de habitantes sufren todos los días cortes programados, que en agosto alcanzaron las 15 horas promedio.

Nuevas protestas

Hace una semana otra marcha de decenas de personas ocurrió en Gibara, un pintoresco pueblo de este. Los habitantes se quejaron de pasar más de 20 horas sin luz y semanas sin agua.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, dijo en X que pudo "confirmar 27 detenciones" en Gibara, "de las cuales 4 personas continúan privadas de libertad".

Por su parte, Laritza Diversent, directora de Cubalex, indicó que la ONG basada en Miami también verificó cuatro manifestantes bajo arresto en Gibara.

Al menos 180 personas fueron aprehendidas en el contexto de manifestaciones por apagones, entre 2022 y septiembre de 2025, añadió Diversent, quien acotó que se trata de "un subregistro, a partir de denuncias hechas al momento de las detenciones".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

¡Basta Ya! Cuba no aguanta más comunismo

Apagones en Cuba: un "logro" de la revolución de Fidel Castro

Luis Manuel Otero Alcántara: "La prisión es una locura que no deseo ni al peor enemigo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Leopoldo Lòpez.
VENEZUELA

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

Centenares de viajeros en espera en el Aeropuerto Internacional en Boston, Massachusetts.
Reforma migratoria

Organismo pide a Trump y al Congreso avanzar hacia un sistema de inmigración basado en el "mérito"

Te puede interesar

Joe Carollo inscribe su candidatura por la alcaldía de Miami.
POLÍTICA

Joe Carollo oficializa su candidatura y agita la carrera por la alcaldía de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
Una persona sostiene un cartel con unos de los mensajes favoritos de Charlie Kirk Nunca te rindas, antes del servicio conmemorativo público para el activista en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025. 
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

El Cartel de los Soles, el eslabón de la red de corrupción del régimen de Nicolás Maduro

El líder conservador asesinado Charlie Kirk junto a su esposa Erika. video
CRIMEN POLíTICO

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk