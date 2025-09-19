viernes 19  de  septiembre 2025
DEPORTES

Lázaro Martínez le brinda un bronce a Cuba en el Mundial de Tokio

El cubano/portugués Pedro Pablo Pichardo se quedó con la medalla de oro en el triple salto, mientras que Martínez sacó el pecho por Cuba con el tercer lugar

El cubano Lázaro Martínez reacciona tras la culminación de la final del triple salto en el Mundial de Tokio, el 19 de septiembre de 2025.

El cubano Lázaro Martínez reacciona tras la culminación de la final del triple salto en el Mundial de Tokio, el 19 de septiembre de 2025.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- En un emocionantísimo final de concurso, Pedro Pablo Pichardo dio a Portugal el oro en el triple salto del Mundial de Tokio este viernes, mientras que Cuba sumó un bronce gracias a Lázaro Martínez.

En el sexto y último intento, el italiano Andrea Dallavalle se había puesto primero con 17,64 metros, pero Pichardo, contra las cuerdas, le adelantó a continuación con 17,91 metros. Martínez quedó tercero, con 17,49 metros.

Lee además
La venezolana Yulimar Rojas compite en el triple salto durante el Diamond League, el 31 de agosto de 2023.
DEPORTES

Yulimar Rojas y otras estrellas a seguir en el Mundial de atletismo de Tokio
La cubana Silinda Morales compite en el lanzamiento de disco en el campeonato de World Athletics en Tokio, el 14 de septiembre de 2025.
DEPORTES

Cubana Morales tras obtener el bronce en Tokio: "Esto es solo el principio"

"Cuando él saltó eso, me asusté, pero siempre me reservo algo para el último salto. A mi esposa no le gusta, siempre me dice que lo dé ya todo en el primer salto, pero por si pasa lo que ocurrió hoy, así tengo energía para el último", sonrió.

Pichardo, nacido en Santiago de Cuba hace 31 años y que compite internacionalmente con Portugal desde 2019, pudo así festejar a lo grande su segundo título de campeón del mundo, después del primero en Eugene 2022, en el mismo estadio donde consiguió su hasta ahora único título olímpico, hace cuatro años.

Embed

Además de los dos oros mundiales, Pichardo tiene otras dos medallas en el evento, dos platas que consiguió en los inicios de su carrera (2013 y 2015), cuando representaba a Cuba.

Después de la plata olímpica del año pasado se planteó retirarse, pero su padre le convenció para continuar, según explicó él mismo este viernes.

Para la isla caribeña sumó una medalla Martínez, pese a que solo dos de sus seis saltos fueron válidos. Le bastó para llegar en uno a 17,49 metros y lograr el bronce, dos años después de haber sido plata en el anterior Mundial y tres años después de haber logrado proclamarse campeón del mundo bajo techo.

"Solo entrené ligeramente antes de venir aquí, así que no tenía muchas esperanzas. Puede que quizás un Top 5, pero ya desde el primer salto me sentí muy bien y me dije que sí, que había que pelearla esa medalla", explicó Martínez, que ha tenido un año complicado por las lesiones.

Cuba añade esta presea a su gran éxito del jueves, el oro que consiguió Leyanis Pérez en el triple salto, una disciplina tradicionalmente muy propicia para el país.

La otra cara de la moneda

La decepción de la final fue el italiano Andy Díaz, cubano que representa a Italia y que fue solo sexto (17,19 metros), después de una temporada en la que fue campeón mundial "indoor" y en la que había sido el que más lejos había llegado en todo 2025.

El campeón olímpico, el cubano nacionalizado español Jordan Díaz, abandonó el miércoles en la ronda de clasificación por un problema físico en un cuádriceps.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mondo Duplantis gana medalla de oro en Tokio y rompe su propio récord mundial de salto con pértiga

Yulimar Rojas avanza a la final mundial en Tokio

Esta es la triplista cubana que reta a Yulimar Rojas en Tokio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 
OBITUARIO

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Sede del Ministerio Público de la Fiscalía que ejerce el control del proceso judicial en Venezuela.
EVALUACIÓN

Misión de la ONU: sistema judicial de Maduro facilita y encubre violaciones de derechos humanos

Te puede interesar

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
SEGURIDAD NACIONAL

El trasfondo de la inédita ofensiva de EEUU contra el crimen organizado

Por Leonardo Morales
Carlos Giménez congresista federal republicano. 
FIN DE CONTROVERSIA

Giménez desmiente al FBI: "La Guardia Nacional no será desplegada en Miami"

Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
"CARNE DE CAÑÓN"

Capturan a tercer cubano en Ucrania y revelan que 20.000 sirven como mercenarios para Rusia

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

YouTube elimina canal oficial de Nicolás Maduro

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
CUBA

Luis Manuel Otero Alcántara: "La prisión es una locura que no deseo ni al peor enemigo"