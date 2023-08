Cubanos critican la 'bancarización' de la economía

"Eso es imposible. Ahora el cajero no tiene dinero o no tiene conexión" y "en los tiempos que estamos viviendo, 5.000 pesos sencillamente no son nada", expresó Lisandra Pupo, una ingeniera mecánica de 30 años, escéptica sobre la bancarización de las operaciones económicas anunciada por el Banco Central de Cuba.

Desde que el régimen implementó una reforma monetaria en enero de 2021, cada vez es más común que los cubanos lleven consigo fajos de billetes en bolsas o mochilas para pagar una simple cuenta de restaurante o un servicio en un taller mecánico.

"Hay hoy un nivel de efectivo importante que está fuera del sistema bancario. Ese dinero no circula en los circuitos lógicos de la economía y solamente se tranza entre personas naturales", explicó el lunes Joaquín Alonso, presidente del Banco Central, en un programa de la televisión estatal.

"¡Es cansón!"

Cuando se aplicó la reforma monetaria, el banco inyectó una buena cantidad de circulante para "darle capacidad de compra a la población", ante el esperado aumento de precios que acompañó un incremento promedio de salarios de 450%.

Rossel Garcés, un impresor de 32 años que trabaja por su cuenta, cree que poner su dinero en el banco es un problema.

Sabiendo "que solo puedo extraer 5.000 pesos, que me eché una cola de tres horas, voy a ir a otro banco, me voy a echar otra cola para extraer 5.000 más. ¿Me voy a echar una semana para extraer 20.000 pesos?", cuestiona.

Además afirma que muchas personas carecen de teléfonos inteligentes para hacer transferencias. "¡Eso ya es cansón!", enfatiza.

"Escasez" e "inflación"

La inflación interanual en Cuba llegó en mayo a 45,8%, mientras que en 2022 fue de 39%, según cifras oficiales, pero analistas han señalado que alcanzó ya tres dígitos.

El anuncio coincide también con cotizaciones récord del dólar (240 pesos) y el euro (245) en el mercado informal, según el portal independiente El Toque, que publica diariamente una pizarra. Estas paridades rigen la economía de la calle en la isla.

Las florecientes pymes privadas, autorizadas apenas hace dos años, tampoco recibieron la noticia con agrado debido a que ahora tendrán que realizar todas sus operaciones de manera electrónica.

Estos negocios requieren dólares para realizar sus importaciones y difícilmente pueden adquirirlos en el mercado oficial.

"Si ayer para una mipyme producir era sumamente difícil mañana lo será aún más", asegura Oniel Díaz, consultor de negocios privados, en una publicación en su página de Facebook.

Las pymes perderán su capacidad importadora "en un entorno de escasez y de inflación", añade.

El régimen reconoció recientemente que el 100% de la canasta alimentaria es importada, en medio de la peor crisis económica en tres décadas.

