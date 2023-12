"Muchísima gente, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos, diferentes organizaciones, Cubanos Unidos Ya, el Partido Republicano, la Brigada, Plantados, Jóvenes de la Resistencia”, se manifestaron este domingo, relató una de las responsables de la organización, Mercy Perdigón.

“En la medida que íbamos caminando, la gente nos aplaudía. Se nos unieron gente en la marcha. Yo creo que todo está cumpliendo su objetivo, se ha pronunciado muchísimo todo el mundo por la libertad de los presos políticos de cualquier país, ya sea de Cuba, Nicaragua, Venezuela”, agregó.

"Me han estado mandando mensajes, toda la gente con las que hemos tenido contacto por cinco meses para que esto saliera como debía salir y cumpliera el objetivo que pensamos”, añadió.

La marcha de Miami culminó con un acto celebrado en la sede de la Brigada 2506, en el que se pronunciaron expresos políticos exiliados y activistas cubanos desde la Isla, vía telemática. También nicaragüenses y venezolanos.

En EEUU hubo también manifestaciones en Washington, Tampa y Louisville, en Kentucky.

En Louisville, Kentucky, el evento fue iniciado con un acto en el restaurante La Bodeguita de Mima, propiedad del habanero Fernando Martínez. Estuvo presente Miguel Girón Labrada, el padre del prisionero por las protestas del 11 de julio, Miguel Enrique Girón.

"Hoy hemos recordado a todos esos presos políticos que languidecen en las cárceles de Fidel Castro, a los niños presos, a las mujeres valientes que están presas y a todos los presos políticos cubanos a quien va dirigido nuestro homenaje en este día. Louisville ha mostrado su apoyo a la causa de los derechos humanos en Cuba. Hemos recordado las figuras de Ricardo Bofill, de los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos Bergnes, de Orlando Zapata, de Pedro Luis Boitel, de todos los fusilados, porque ellos también lucharon por una Cuba libre para el cese del comunismo, por el cese de la represión. Por el cese del encarcelamiento por pensar diferente al régimen dictatorial”, expresó el expreso político de la Primavera Negra, Juan Carlos Herrera, quien viajó desde Syracuse, New York, para asistir al acto.

Actos en Europa

En Europa se celebraron actividades en Bilbao y otras ciudades de España.

"Aquí en Bilbao, la hicimos en la zona del Arenal, compartimos con venezolanos, bolivianos y nicaragüenses. Tuvimos el apoyo de dos políticos del Partido Popular y un expolítico de aquí del PNV (Partido Nacionalista Vasco) del País Vasco. Estuvimos hablando de porqué no estábamos manifestando, de las víctimas del comunismo y los bolivarianos (emigrados venezolanos) expusieron sobre sus presos. Nosotros mencionamos los presos de Cuba. Los bilbaínos se detenían, preguntaban”, dijo María Regla Castro, que agregó que también hubo una pequeña manifestación en Jerez.

De igual manera, se realizaron actos atendiendo al llamado de Exilio Unido Ya en Oslo, Noruega; Estocolmo, Suecia y Nuremberg, Alemania.

"Estuvimos muchísimos cubanos, hablando, se consolidaron con esta lucha por nuestra tierra. Estoy súper orgullosa. En Alemania, muy pocas veces pasan estas cosas tan bonitas", resaltó Anaísa Rodríguez, desde la ciudad donde se llevaron a cabo los juicios contra nazis que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.

"Vamos a hacer otras manifestaciones, vamos a seguir trabajando por la liberación de nuestra tierra, vamos a seguir luchando contra ese tirano que está en la isla y que sepa la dictadura que, a nosotros, los cubanos libres, no nos va a callar nadie, que no nos va a intimidar y que no vamos a retroceder hasta que nuestra tierra sea libre”, precisó Rodríguez, del grupo Menschen de Cuba.

Resto de América

En el sur y centro de América, la comunidad cubana en Costa Rica desarrolló su manifestación con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el sábado 9 de diciembre frente a la embajada de Cuba, indicó Michel Céspedes, del Movimiento Cristiano Liberación.

“Estamos llamando la atención acerca de los más de 1.000 presos políticos que el régimen cubano tiene en las cárceles por pedir libertad”, dijo.

En Colombia, cubanos exhortaron al fin del comunismo frente a la Embajada de La Habana en Bogotá, en Barranquilla, Cartagena, Medellín y Cali.

“La podemos catalogar de histórica, porque es la primera manifestación de los cubanos residentes en Colombia. Recordar que acá funciona a nivel de la embajada cubana, el centro de espionaje más importante que existe en toda Sudamérica y a lo largo de más de 20 años, la embajada cubana se encargó de realizar acá los grupos de solidaridad con los residentes en el país para apoyar, entre otras cosas, la desaparición del embargo que ellos tratan de nombrar bloqueo”, señaló el doctor Miguel Ángel Ruano, del Gremio Médico Cubano Libre, uno de los organizadores de la marcha en la que muchos cubanos, algunos médicos con sus batas blancas, corearon consignas contra el régimen castrista.

“El mayor número de participantes fue en Cali, debido a que acá se encuentra el mayor número de cubanos que ha abandonado la misión médica cubana en Venezuela. Recordar también que este es el país que tiene el mayor número de profesionales cubanos que han abandonado una misión en todo el mundo”, contó.

“Por primera vez, la comunidad cubana acá se manifiesta, obviamente con los permisos requeridos, en contra del castrismo y en contra de los crímenes que la dictadura ha provocado con su hegemonía y con su abuso de poder tanto en Cuba como el resto del mundo”, expresó.

FUENTE: Con información de martinoticias.com