Cubanos hacen "baterías caseras" ante escasez de repuestos

Julián González, apodado “el Rubio”, contó cómo es el proceso de restauración y fabricación: “Las baterías son dispositivos esenciales en los automóviles, estas almacenan en forma química y después liberan energía eléctrica, todas poseen electrodos de plomo positivos y negativos que están sumergidos en electrolitos y separados entre sí por placas aislantes, las placas positivas son las que se deterioran con el paso del tiempo. Lo que hacemos es desarmarlas, reconstruir y reemplazar vaso por vaso todas las placas defectuosas”.

“De varias baterías desechadas podemos traer a la vida una batería funcional 100 % que puede durar meses, incluso más de un año. Es un proceso difícil y engorroso, pero con los precios de las baterías nuevas en el mercado negro, para muchos es una buena opción”, añadió.

“Una batería de 60 amperes en las tiendas tiene un valor de 80 MLC, unos, 13 600 pesos; sin embargo, en el mercado informal y debido a la escasez, los revendedores la venden en 40 mil, cuatro y hasta cinco veces su valor real, por lo que tuve que comprar una batería hecha en casa, es mucho más barata aunque sé que no me dudará el mismo tiempo que una nueva”, comentó a CubaNet Carlos Dimas, un chofer de un auto ruso marca Lada de los años 80.

“La culpa es del Estado que no tiene abastecidas las tiendas. Ellos cobran por adelantado porque a la vez que se pongan los euros o cualquier otra moneda extranjera en el banco, ya ellos tienen el dinero en la mano antes de que compremos nada. Aun así, no hay ni gomas, ni baterías, ni nada, no sé qué le hacen al dinero”, añadió Carlos.

Pistones de motores, aros, juntas, accesorios de goma, calzos, amortiguadores, baterías, cámaras de neumáticos, entre muchas otras cosas fabricadas de manera artesanal, son el motivo por el cual los automóviles de más de medio siglo de antigüedad se mantienen aún rodando en las carreteras.

“La necesidad hace florecer el ingenio”, aseguraron algunos de los entrevistados, que añadieron que, “la gran mayoría de las piezas de repuesto de los autos que ruedan en Cuba son de fabricación casera y esto ha provocado que aumenten los accidentes”.