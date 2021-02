Curieles a la venta en Cuba por 200 pesos

"Yo le doy sin susto, quién tiene, me interesa", dijo un cibernauta. "Es un invento de última hora de este gobierno pero sin duda jamás llegará a nuestras mesas como todo tipo de carne, he comido conejo y es exquisito, esto es muy parecido, el que tenga para vender que me avise que me apunto, no se hagan los finos que peor que esto está el picadillo de no sé qué y la jamonada de no sé cuánto".

Otro usuario cuestionó el anuncio y sugirió que prohinieran la venta de curieles: "Es una atrocidad y para colmo tienen la desfachatez de poner la foto y todo", sostuvo.

curieles.jpg El anuncio fue acompñado de una foto bastante gráfica del animal, con la piel limpia y preparado para cocinar.

Cubanet subraya que la compraventa de este animal ya había saltado las alarmas el pasado mes de diciembre de 2020, cuando medios oficiales, como el canal Tele Mayabeque, fomentaron la crianza y comercialización de cuyes para incorporarlos a la mesa del cubano.

Entonces, expertos citados por ese medio aseguraron que la carne de cuy posee un contenido promedio de proteína de un 19%, superior al de las carnes porcina y bovina, y su consumo “es un aliado clave contra la anemia y la desnutrición”.

Sin embargo, la propuesta no fue muy bien recibida por cientos de personas en ese grupo público. “Hasta dónde vamos a parar, dentro de pronto venderán carne de rata o perro en mi país, por dios que pasa en mi bello país, hasta cuándo la miseria y tener que comer bichos raros, muy triste la verdad”, escribió Heriberto Pérez.

Aunque varios usuarios intentaron justificar que el cuy es un plato típico en varios países como Perú y Ecuador, otros se lamentaron de que los cubanos hayan tenido que llegar a verse en la necesidad de comer este tipo de roedor.

En diciembre el canal Tele Mayabeque informó sobre un evento celebrado en esa provincia para fomentar la crianza y comercialización del cuy, roedor popularmente conocido como curiel, reseña el portal digital Cubanet. Presuntamente el objetivo es incorporar esa proteína animal a la mesa del cubano, debido a los valores nutricionales que aporta. Sin embargo estas iniciativas, a opinión de muchos, son intentos desesperados para paliar o maquillar la crisis económica en que está sumida la isla.

Ismael Arjona Núñez, Chef Internacional Ejecutivo de la Asociación Culinaria de Mayabeque, sostuvo en el reportaje citado por Cubanet que la carne de cuy puede consumirse en diferentes variantes, lo que ofrecería diferentes opciones de preparación a la población. Trascendió que dicho evento también abordó la posibilidad de comercialización del animal, considerado “una alternativa rápida y sostenible para alcanzar la soberanía alimentaria”.

Sin embargo estos parlamentos miméticos y repetitivos de la prensa oficial no toman de sorpresa a los cubanos que han mostrado su descontento en las redes sociales y se mofan de las entidades de gobierno.

La escasez que atraviesa la Isla desde hace varios años, subraya Cubanet, ha llevado a las autoridades comunistas "a promover la venta de carnes de segunda mano, como alternativa ante la falta de res, cerdo, pollo y otras aves en los mercados. En septiembre del presente año, el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez compareció en el programa Mesa Redonda para informar sobre la implementación de nuevas medidas , entre las que se incluían la producción y venta a la población de restos de carne animal, tripas y gallinas".

En 2019, el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías había anunciado en Televisión Nacional que el régimen trabajaba en el cultivo del avestruz como alternativa a la producción y distribución de carne.