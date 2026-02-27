viernes 27  de  febrero 2026
Guerra contra el terrorismo

Presidente de Ecuador ratifica apoyo a las Fuerzas Armadas de ese país bajo "conflicto armado interno"

Proteger las fronteras y "rescatar al país de las garras del terrorismo" y de las "oscuras ideologías" es parte de la misión de los militares, dijo Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reiteró este viernes su respaldo "absoluto" a las Fuerzas Armadas del país andino, que está bajo la declaratoria de "conflicto armado interno" desde enero de 2024, cuando el Gobierno pasó a llamar "terroristas" a los grupos de delincuencia organizada.

"Seguimos construyendo un sueño que nació del clamor de los más olvidados, de esos miles de ecuatorianos que estaban perdiendo la esperanza frente al desempleo, la inseguridad y la pobreza", dijo el mandatario.

En una ceremonia de conmemoración de una gesta militar, Noboa destacó las acciones del Ejército a través de la historia, para proteger las fronteras, así como las actuales para "rescatar al país de las garras del terrorismo y de esas oscuras ideologías que pretendieron someternos".

A su vez, aseguró que por tomó las "riendas del país para corregir los errores del pasado".

"Le declaramos la guerra al terrorismo y enfrentamos con decisión al narcotráfico, a la trata de personas y a la minería ilegal", subrayó el presidente ecuatoriano. Señaló que de allí la confianza y respaldo a las Fuerzas Armadas "es absoluto".

También expresó que no permitirán "que nadie empañe" la imagen de las Fuerzas Armadas, "ni que se ignore su mano solidaria ante los desastres naturales o su papel fundamental en la construcción de la paz".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Preparación ante amenazas

El jefe de Estado de Ecuador subrayó que continuarán fortaleciendo las capacidades de las Fuerzas Armadas con mejor armamento, equipos modernos y vehículos de última tecnología, así como con una formación profesional de élite. Esto "para enfrentar las nuevas amenazas".

"Continuaré sirviendo a su lado poniéndome a mí siempre al frente ante cualquier ataque; prefiero que me ataquen a mí antes que a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas", sostuvo en su discurso durante la ceremonia en la que recibió la condecoración 'Vencedores de Tarqui', en el grado de Gran Cruz.

Por su parte, el comandante general del Ejército, Jhon Miño Razo, reiteró el compromiso con la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional.

"Hoy nos enfrentamos a un enemigo distinto: invisible, mutable e infiltrado, que amenaza la paz y pretende sembrar temor. Pero que nadie se equivoque pues la respuesta será una sola: unidad nacional, firme e inquebrantable", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE

