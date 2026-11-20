El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil

QUITO .- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este viernes los procedimientos de las autoridades penitenciarias y negó que el exvicepresidente Jorge Glas haya sido víctima de maltratos en prisión.

El mandatario aseguró que existen evidencias de conductas de autoflagelación por parte del exfuncionario, quien cumple condena en un centro de máxima seguridad.

POLÍTICA Gobierno de Ecuador asegura que expresidente Glas se autolesionó en prisión y niega denuncia de paliza

Durante una entrevista radiofónica, reseñada por el diario El Universo, Noboa explicó que algunos reclusos recurren a lesiones autoinfligidas para conseguir traslados a centros hospitalarios.

"Se golpean, se queman, se raspan, para que los lleven a un hospital, y en lugar de estar en una cárcel cumpliendo sus penas están en el hospital recuperándose", manifestó.

El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido en la Embajada de México en Quito y traslado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil AFP

Informe penitenciario documenta autolesiones

Las declaraciones del mandatario se producen después de que circularan presuntas imágenes de Glas, en las que aparece con un supuesto deterioro físico. Su abogada, Sonia Vera García, alertó esta semana sobre el estado de salud del exvicepresidente.

Frente a las denuncias, las autoridades penitenciarias ecuatorianas presentaron un informe de seguimiento que señala que Glas incurrió en conductas autolesivas el 11 de noviembre y recibió atención médica ese mismo día dentro del establecimiento.

El Gobierno de Noboa rechazó los señalamientos de maltrato y sostiene que la actuación penitenciaria responde a los procedimientos establecidos para atender este tipo de situaciones.

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca AFP

Política de seguridad

Glas permanece en la cárcel El Encuentro, uno de los proyectos penitenciarios emblemáticos de la administración de Noboa, donde cumple dos condenas por cohecho y asociación ilícita.

El exvicepresidente fue detenido en abril de 2024, cuando fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito, donde permanecía después de recibir asilo diplomático del Gobierno mexicano.

FUENTE: Con información de Europa press