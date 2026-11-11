miércoles 11  de  noviembre 2026
ECUADOR

Daniel Noboa entrega 5,590 armas a militares para combate del crimen organizado

En el acto encabezado por Daniel Noboa, los militares recibieron 24,253 unidades de equipamiento complementario, lo que representa inversión de $24.5 millones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, verificó junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el alcance y capacidad tecnológica del armamento entregado a las Fuerzas Armadas el 10 de noviembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, verificó junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el alcance y capacidad tecnológica del armamento entregado a las Fuerzas Armadas el 10 de noviembre de 2026

Gobierno de Ecuador
Por Santiago Perales

GUAYAQUIL.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó el martes 5,570 fusiles automáticos y 20 ametralladoras livianas a las Fuerzas Armadas para fortalecer el combate a las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país en los últimos años.

Del total de fusiles, 3,220 serán para el Ejército, 1,667 para la Armada y 883 para la Fuerza Aérea.

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Según un comunicado de la Presidencia, el mandatario entregó a los militares 24,253 unidades de equipamiento complementario, lo que representa una inversión de 24.5 millones de dólares.

Noboa verificó junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el alcance y capacidad tecnológica del nuevo armamento.

El ministro Loffredo indicó que se trata de "armamento moderno" que reemplazará los fusiles que las Fuerzas Armadas aún usaban "desde la época de la guerra".

"Es un armamento de asalto, más liviano, mejor para operar en condiciones urbanas, es ambidiestro y de última generación", explicó.

Añadió que tener unas Fuerzas Armadas con mejores capacidades permite "enfrentar mejor" al "enemigo", en referencia a los grupos armados organizados a los que el presidente Noboa declaró la "guerra" en 2024 y pasó a denominar como "terroristas".

Operaciones militares

El comandante del Ejército, John Miño, expresó que con ese armamento Ecuador hace un "salto transcendental" en la lucha contra el crimen y será incorporado "de manera inmediata a las operaciones militares en defensa del territorio nacional".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales.

Desde entonces ha decretado sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos para que las fuerzas de seguridad puedan realizar operaciones especiales contra estas bandas. Sin embargo, esa y otras medidas no impidieron que el país cerrara el 2025 con un récord de 9,284 asesinatos.

FUENTE: Con información de EFE

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