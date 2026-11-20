Jardín por los presos políticos, en la Ermita de la Caridad en Miami.

MIAMI. - En medio de las violaciones de los derechos humanos , los presos políticos fueron el principal objetivo de la represión en Cuba en octubre pasado, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, en el cual se destaca el uso abusivo del poder estatal como dominante.

El informe basado en testimonios y denuncias de víctimas, familiares y testigos, registró 45 casos de represión contra los encarcelados por oponerse al régimen, lo que los situó como las víctimas más frecuentes, lo que representa el 39,5% de la base individualizada.

Mientras, 18 casos correspondieron a las peticiones de pena contra los procesados por la protesta multitudinaria de Morón contra los constantes y prolongados apagones y la escasez de gasolina, ocurrida en marzo de 2026.

Destaca en el balance mensual el uso abusivo del poder estatal con 61 violaciones, de las cuales 52 se originaron en fiscalías, tribunales y administración penitenciaria que usan la fuerza represiva en procesos penales, medidas cautelares y sanciones dentro de la prisión.

Violaciones en Cuba

El OCLE, adscrito al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), presenta con rigor metodológico el balance mensual de las violaciones de los derechos humanos que ocurren en la isla, especialmente aquellas a la libertad de expresión y de prensa debidamente verificadas.

Reporta un total de 115 violaciones registradas en octubre de 2026, de las cuales 96 corresponden a la libertad de expresión y 19 a la libertad de prensa.

Entre todos activan 141 indicadores represivos y precisa que por volumen de violaciones, la libertad de expresión concentra el 84,4% (119), mucho mayor que los de la libertad de prensa, con el 15,6% (22).

Para ello, apela a dos tipologías. Una sobre la violación a la libertad de expresión, referida a las represalias estatales contra víctimas por comunicar su opinión, hacer una denuncia o protestar pacíficamente. La otra alude a la violación de la libertad de prensa que afecta especialmente a periodistas.

Esto, “aun cuando no ocurra durante el ejercicio de la labor informativa, porque el hostigamiento a quienes se dedican a informar tiene, en el contexto cubano, un carácter estructural”.

Contra la libertad de expresión

Así, el informe del OCLE registró en total 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en 115 hechos durante octubre de 2026.

En estos casos, el informe señala la presencia del uso abusivo del poder estatal con el 43,3% del total de violaciones.

“Su permanencia en el primer lugar indica que el control ya no descansa solo en la detención o la amenaza: el Estado recurre de forma sostenida a la acusación fiscal, la medida cautelar, la condena y la sanción penitenciaria, mecanismos que dan apariencia de legalidad a la represión y prolongan el castigo en el tiempo”, advierte.

En octubre, las fiscalías y tribunales intervinieron en 32 hechos y el Sistema Penitenciario, en 24.

La Seguridad del Estado, por su parte, estuvo presente en 49 hechos, y se mantiene como la institución con más intervenciones, “pero actúa sobre todo mediante amenazas, citaciones y detenciones”.

Represión contra la prensa

La libertad de prensa registró 19 hechos y 22 violaciones y aunque representa la mitad de los eventos del mes de septiembre, tuvo grandes repercusiones por casos concretos con detenciones arbitrarias.

Los hechos represivos contra la libertad de expresión y de prensa se distribuyeron en 10 provincias, pero La Habana se mantuvo como el territorio con más hechos reportados (38). Y a esto se sumaron dos ocurridos en el extranjero.

El informe advierte que los datos recogidos entre el 1 y el 31 de octubre de 2026, y registrados hasta el 10 de noviembre, no poseen carácter conclusivo, debido a que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba constituyen un proceso dinámico y en ocasiones se reportan después de ocurridos.

Si desea conocer el Informe completo, puede encontrarlo en el siguiente link de la ICLEP.

FUENTE: Información del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, informe octubre 2026