jueves 16  de  julio 2026
REPRESIÓN

CIDH reclama al régimen de Nicaragua noticias del obispo Abelardo Mata

La Comisión expresó preocupación por la falta de información sobre el religioso nicaragüense de 80 años tras su detención arbitraria a finales de junio

El régimen de Daniel Ortega le prohibió a la Iglesia católica hacer viacrucis en las calles de Nicaragua en 2023

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AFP
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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Jairo CAJINA / Nicaraguan Presidency / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó este jueves a Nicaragua para que dé noticias sobre el paradero del obispo emérito Abelardo Mata, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Mata, de 80 años de edad, fue detenido el 29 de junio junto a otros cargos eclesiásticos, y oficialmente liberado el 4 de julio.

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"Si bien el 4 de julio el Ministerio del Interior informó que el obispo estaba bajo 'indagación', hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud", alertó la CIDH.

Represión

La CIDH cuenta con un mecanismo especial de seguimiento a Nicaragua, uno de los países de América Latina con peores índices en materia de respeto a los derechos humanos.

Ese mecanismo también recibió quejas sobre el "grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias" contra Jeffer Chavarria, que representa al obispo Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

"La CIDH condena el empleo del ocultamiento de la suerte de las personas detenidas arbitrariamente como uno de los patrones más graves de la represión, que viene siendo utilizado por el régimen para silenciar voces críticas", explicó el comunicado.

El organismo regional recuerda que desde 2018 "ha documentado un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas" en Nicaragua.

FUENTE: Con información de AFP

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