lunes 20  de  julio 2026
SISMOS VENEZUELA

Delcy Rodríguez asegura la entrega de 4.000 viviendas este año a damnificados; se requieren 25.000

Más de 240 familias fueron beneficiadas con apartamentos en un complejo de viviendas sociales, según informó Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el lunes entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados por el potente doble sismo de hace casi un mes, y sobrepasar las 10.000 en 2027.

"De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual", según la gobernante interina durante una entrega televisada de viviendas "completamente equipadas" en la capital.

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De acuerdo con cálculos oficiales, el país requerirá de unas 25.000 viviendas para las personas que quedaron sin hogar. Más de 850 edificios están dañados y 190 se derrumbaron totalmente por los terremotos, según balances oficiales.

Rodríguez sostuvo que más de 240 familias fueron beneficiadas con apartamentos en un complejo de viviendas sociales. "Estos son los momentos de alegría en medio del dolor de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto", expresó.

"Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario", agregó Rodríguez.

Los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio dejan más de 5.200 muertos y casi 17.000 lesionados, según cifras oficiales.

En el costero estado La Guaira, considerado la zona cero de los sismos, más de 20.000 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras.

La semana pasada, la presidenta encargada señaló que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas.

Las autoridades venezolanas, que asumieron el poder de forma interina tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero, evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó dos días después de los sismos que podrían llegar hasta 50.000. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10.000.

Recursos del FMI

Venezuela logró tener acceso a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" que están bloqueados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción tras los devastadores sismos, según dijo Delcy Rodríguez la semana pasada.

En un comunicado, Rodríguez indicó que los fondos obtenidos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

El 17 de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llamó a recaudar 98 millones de dólares destinados a atender a las comunidades afectadas por los terremotos.

El organismo explicó que los fondos permitirán financiar durante los próximos doce meses un plan de respuesta orientado a proporcionar alojamiento temporal, asistencia humanitaria de emergencia, apoyo a la recuperación temprana y programas para ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir sus medios de vida.

FUENTE: Con información de AFP

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