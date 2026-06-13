sábado 13  de  junio 2026
Colombia

De la Espriella aventaja a Cepeda por casi 8 puntos, según sondeos a una semana de la elección

En la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene un 52,6% de intención de voto

El candidato presidencial colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, y el senador de extrema izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, de Gustavo Petro.

El candidato presidencial colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, y el senador de extrema izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, de Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El candidato conservador Abelardo de la Espriella aventaja en casi ocho puntos al candidato de extrema izquierda Iván Cepeda en dos encuestas de intención de voto divulgadas este sábado, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

En la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene un 52,6 % de intención de voto, mientras que Cepeda, del partido Pacto Histórico, recibe el 45%, lo que supone una ventaja de 7,6 puntos porcentuales. El voto en blanco representa el 2,4 %.

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Este sondeo, que se hizo con 2.073 personas entre el 8 y el 12 de junio y tiene un margen de error del 2,9 %, muestra un crecimiento de la intención de voto por ambos candidatos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

De la Espriella en ascenso

En el caso de De la Espriella, la intención de voto creció nueve puntos, desde el 42,6 % que tenía en mayo, mientras que Cepeda, que el mes pasado tenía el 40 %, subió cinco unidades.

En la primera vuelta de las elecciones, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %) y Cepeda, 9,7 millones (40,98 %).

En el otro sondeo publicado este sábado, de la firma AtlasIntel para la revista Semana, el candidato de derecha tiene el 50,9 % de intención de voto y Cepeda recibe el 43,1%, es decir, una ventaja de 7,8 puntos porcentuales, mientras que el voto en blanco representa el 3,0 %.

Esta encuesta, que se hizo entre el 9 y el 11 de junio con 2.992 personas, tiene un margen de error de 2,0 puntos porcentuales.

Las campañas en lugares públicos para la segunda vuelta electoral se cierran este domingo, una semana antes de los comicios, y quien gane el 21 de junio asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

FUENTE: Con información de EFE

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