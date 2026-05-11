lunes 11  de  mayo 2026
BOLIVIA

Declaran en rebeldía a Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

El exmandatario boliviano enfrenta acusaciones por trata de una menor de edad con quien presuntamente tuvo un hijo, mientras permanece resguardado en el Chapare

El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, saluda a su llegada a una conferencia de prensa en la sede del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, el 11 de octubre de 2023. El juicio contra Morales, acusado de trata de personas, comenzó el 11 de mayo de 2026 en su ausencia en Tarija, al sur de Bolivia.

El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, saluda a su llegada a una conferencia de prensa en la sede del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, el 11 de octubre de 2023. El juicio contra Morales, acusado de trata de personas, comenzó el 11 de mayo de 2026 en su ausencia en Tarija, al sur de Bolivia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- La Justicia boliviana declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales tras no presentarse este lunes ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde tiene lugar el proceso judicial en su contra por un delito de trata de personas, por una relación con una adolescente durante su etapa presidencial.

La Fiscalía boliviana acusa a Morales de haber sostenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija. De acuerdo con el expediente judicial, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios.

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Sobre Morales pesa actualmente una orden de captura, aunque el exmandatario permanece en la región cocalera del Chapare, considerado su principal bastión político, donde es resguardado por grupos de seguidores y productores de coca que mantienen vigilias para impedir una eventual intervención policial.

En enero de 2025, la justicia boliviana declaró a Morales en “rebeldía” después de que no acudiera a una citación judicial relacionada con este mismo caso.

Incomparecencia

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Ortiz Flores, explicó días atrás que la ausencia del acusado puede impedir el inicio del juicio mientras no comparezca ante las autoridades judiciales.

La defensa de Morales sostienen que no acudirán a la audiencia porque, según argumentan, no fueron notificados formalmente. El abogado Wilfredo Chávez afirmó que la citación fue realizada mediante un edicto público y no enviada directamente al domicilio del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los abogados del exmandatario también alegan que Morales ya había sido investigado por este caso en 2019 bajo el delito de estupro, proceso que posteriormente fue archivado en 2020.

Sin embargo, el expediente fue reactivado en 2024 y recalificado bajo la figura de trata de personas agravada, uno de los delitos más graves contemplados en la legislación boliviana.

El caso vuelve a generar polémica en Bolivia y reactivó cuestionamientos sobre la situación judicial de Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019 y continúa ejerciendo influencia dentro de sectores del oficialismo boliviano.

Las autoridades judiciales prevén ofrecer una conferencia de prensa para informar los próximos pasos del proceso.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

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