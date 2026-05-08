Justicia de Bolivia cita a juicio al expresidente Evo Morales acusado de trata de una menor

El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.

LA PAZ.- Un tribunal de Bolivia citó al expresidente Evo Morales para que comparezca en un juicio desde el próximo lunes acusado de la trata de una menor, aunque la diligencia podría frustrarse luego de que sus abogados afirmaron no haber sido notificados.

"El día lunes está confirmado el inicio de la audiencia en contra del expresidente Evo Morales (...) de forma presencial", dijo el viernes en conferencia de prensa el juez Luis Ortiz Flores, máxima autoridad de justicia de Tarija, departamento al sur del país donde se desarrollará la diligencia.

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Según la Fiscalía, Morales sostuvo en 2015 una relación con una menor de 15 años con la que tuvo una hija, durante su último periodo presidencial. Los padres, de acuerdo con la acusación, habrían consentido los hechos a cambio de algunos beneficios.

Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, aseguró que ni su protegido ni sus defensores se presentarán. "No podemos acudir porque no hemos sido notificados", dijo.

De acuerdo con Chávez, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

Evade captura

El líder indígena, de 66 años, se encuentra desde octubre de 2024 refugiado en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, para evitar una orden de captura. Miles de campesinos montan guardias, armados de lanzas, para evitar que la policía ingrese a la zona.

En enero de 2025, tras no presentarse a declarar en una audiencia durante la fase de investigación, el Poder Judicial declaró a Evo Morales en rebeldía, una condición que impide archivar el proceso mientras no comparezca.

Pero esa misma condición podría poner en suspenso el inicio del juzgamiento. Según el juez Ortiz, solo se pueden iniciar juicios en ausencia del acusado en casos de corrupción.

"En ese caso ya le corresponde analizar al tribunal (a cargo de la audiencia) esa situación", señaló el juez a la prensa.

Es algo que los propios abogados de Morales argumentan. "La Convención Interamericana (de Derechos Humanos) exige la presencia del sujeto para ser oído (...), estar ante sus jueces y presentar medios de defensa", dijo Wilfredo Chávez.

FUENTE: Con información de AFP