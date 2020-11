Defensa de Roland Carreño reitera denuncias sobre irregularidades en el caso

El abogado Joel García explicó que el Ministerio Público no ha dado respuesta a las diligencias e investigaciones que la defensa ha solicitado para desvirtuar “las estrafalarias imputaciones” contra Carreño. “El MP mantiene una opacidad total sobre el expediente porque no nos ha dado acceso a las actas de las averiguaciones que viene realizando”, dijo el abogado.

Precisó que el juez tampoco ha enviado a la corte de apelaciones el recurso de apelación ejercido contra la privativa de libertad del periodista.

Por su parte, la defensora Ana Leonor Acosta, manifestó que muchas actuaciones no están en el expediente. “En el expediente no constan las resultas del allanamiento del que fue víctima Carreño en su residencia al día siguiente de su detención. Hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de las resultas de esa actuación”, indicó.

Por todas estas irregularidades y debido a la inocencia de Roland Carreño, los abogados solicitan la inmediata libertad del periodista, preso político del régimen desde hace un mes.

Mensaje de Roland Carreño

El abogado Joel García hizo extensivas las palabras de agradecimiento que el periodista Roland Carreño dedicó a sus colegas y medios de comunicación que se han pronunciado a favor de su libertad.

“También quiere agradecer a su población de Aguada Grande por todos los gestos que han tenido con él y, por supuesto, a su partido político, Voluntad Popular, por todas las atenciones que le ha brindado”, apuntó.

Sostuvo que Carreño que sabe y está consiente de que está preso por querer un país en democracia y libertad. Contó que el periodista se mantiene trabajando en el área del turismo y escribiendo todo lo que está viviendo y padeciendo desde su injusto encarcelamiento.

“Roland Carreño se mantiene con la frente en alto, firme. Pero también lamenta profundamente las afirmaciones y aseveraciones que hizo el jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, sobre su persona. Asegura que todo es mentira”, resumió el abogado en nombre de Carreño.