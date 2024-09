Delación "colaborativa" es clave en investigación contra régimen de Nicolás Maduro, según experto

Pidió a los venezolanos que tengan seguridad en el trabajo de un equipo “grande y profesional”, en el cual participa, según se infirió, que permitiría al país nuevos aires de democracia, “aunque ustedes no lo sientan a diario y no se esté informando cada día de lo que se está haciendo”.

Colaboración, delación, oportunidad finita

Simonovis adelantó que muchas de las informaciones que han obtenido agentes federales proviene de personas que colaboran con la delación, pues “vieron una oportunidad para salvar la vida de ellos y de sus familiares” o porque “los han torcido”. Y comparó la delación con “un autobús de pocos puestos”.

“Este autobús tiene no tiene puestos infinitos, el que no se monte en este autobús de la colaboración queda fuera, y cuando se quiera montar no habrá posibilidad de negociación de ningún tipo. Por eso, algunos que han sido más vivos”.

“Y eso lo saben los del régimen”, prosiguió.

“¿Cómo se logró la captura de Alex Saab (Cabo Verde 2022) si no es porque alguien lo dijo? Y así como Saab, hay otros que entregan información de ubicaciones, de cuentas, de propiedades, aviones, toda esa información se tiene”, afirmó.

“¿Como se sabía del avión en República Dominicana, que ese avión estaba allí? Porque (ellos) falsifican documentos, cambian todo. (En el régimen de) Venezuela están tan locos que le quitan la matrícula a un avión, se la ponen otro y no lo registran en ninguna parte, y el avión sale como le da la gana. Todo eso se sabe porque hay gente que colabora con la delación y quiere salvarse”, reiteró el exjefe policial venezolano.

Sanciones para el régimen

Durante su programa, Simonovis señaló que quienes “no duermen tranquilos son los del régimen: ni Nicolás Maduro ni ninguno de la banda que lo acompaña”.

“No duermen tranquilos y me consta porque del entorno de ellos se fuga la información y llega. Ellos duermen en sitios diferentes, cambian de vehículos. Dígame la estructura de seguridad de Diosdado Cabello. Tiene 100 funcionarios, por lo menos 20 o 30 del Sebin, francotiradores… así andan todos ellos”, dijo.

Añadió: “Créeme, no duermen, y eso me parece bien. Y tampoco van a dormir tranquilos los familiares, porque con estas nuevas sanciones recaerán sobre familiares y vamos a lograr el propósito. En enero de 2025, la banda presidencial la recibirá Edmundo González Urrutia. Nos vemos entonces”.

