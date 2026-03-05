Autoridades hallan nueva pista vinculada a la desaparición de Nancy Guthrie

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida

MIAMI.- Las autoridades han dado con el dueño de los guantes que se encontraron cerda de la propiedad de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de Today Savannah Guthrie, y cuya desaparición sigue sin resolverse.

Tras semanas de misterio, el jefe de la policía del condado de Pima, Chris Nanos, reveló que avanzan en la investigación y que ahora se ha dado con el ADN de uno de los guantes hallados. La pista los llevó hasta un trabajador de un restaurante cercano.

MÚSICA Ivy Queen celebra unión de las mujeres en el álbum "La Liga Femenina"

SUCESOS Presentadora de "Today", Savannah Guthrie, deja flores en el hogar de su madre

Aunque no detalló si el hombre había sido interrogado, Nanos descartó que tuviera relación con el caso. No obstante, Chris Nanos aseguró que los investigadores están más cerca de dar con los sospechosos.

"Creo que los investigadores están definitivamente más cerca. Tenemos mucha información, muchas pistas, pero ahora es el momento de trabajar", comentó a la periodista Liz Kreutz de NBC, en una entrevista concedida al programa Today.

Homenaje

Recientemente Guthrie, visitó junto a su hermana Annie Guthrie y su cuñado Tommaso Cioni, el hogar de su madre, Nancy Guthrie, propiedad ubicada en Tucson, Arizona. La visita de la familia se realizó a propósito de cumplirse un mes de la desaparición de la mujer de 84 años.

En imágenes compartidas por News Nation, se aprecia a la familia dejando flores en un memorial improvisado cerca del buzón de la casa, mientras se abrazaban.

Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero a las 9:50 p.m. en el garaje de la propiedad.

Desde la desaparición, Savannah y su familia han compartido videos rogando por el pronto retorno de su madre y ofreciendo el pago de un millón de dólares a quienes tengan información que permitan dar con la ubicación de Nancy y los responsables de su desaparición.

Por otra parte, el FBI ofrece 100.000 dólares.