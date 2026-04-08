Delcy Rodríguez admite "errores del pasado" y promete aumento salarial sin cifras claras

CARACAS. - La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió un mensaje al país la noche de este miércoles 8 de abril, en el que pidió que se corrijan los errores del pasado.

"Los reconocemos, los corregimos y pido no repetir. Y por eso yo primero que nada quiero dirigir este mensaje hacia el futuro. Hacia una Venezuela que debe estar definitivamente libre de bloqueos, libre de sanciones ", aseveró, quien en la dictadura de Nicolás Maduro fungió como vicepresidenta ejecutivo durante los últimos ocho años, tras ser previamente canciller.

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Aunque Delcy no precisó cifras, anunció que habrá aumento del salario mínimo: "Aplicaremos un aumento responsable al salario de los trabajadores el 1 de mayo".



En medio de las expectativas salariales de los trabajadores venezolanos, que viven una crisis social, Rodríguez indicó que el objetivo de su administración es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores "mediante el crecimiento productivo, tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos, una vez que se da la recuperación productiva".

La dirigente, que asumió el poder tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y de su esposa por fuerzas militares de Estados Unidos hace tres meses, dijo que la recuperación del país no se hace de un día para otro. "Pero, quiero que empecemos ese camino y es un camino donde sabemos cómo hacerlo, porque pudimos lograrlo en medio de las peores de las dificultades que significó el bloqueo contra Venezuela", indicó.

Durante su alocución, Delcy Rodríguez indicó: "Si ustedes recuerdan bien, en el año 2019 tuvimos una inflación anualizada que superó el 344.000%, desabastecimiento de un 39% y en algunos rubros esenciales un desabastecimiento crítico". Aseguró que el régimen chavista derrotó la hiperinflación que golpeó a los trabajadores.

También expresó: "En el año 2018 nos reencaminamos con el programa de recuperación económica que presentó el presidente (dictador) Nicolás Maduro al país en agosto. Este programa ha permitido un crecimiento durante 20 trimestres consecutivos".

Sin privatización de PDVSA

La gobernante interina convocó a todos los sectores políticos a dejar de lado las diferencias "y que nos sumemos a una gran peregrinación para luchar en conjunto para elevar nuestras voces como una sola voz en contra del bloqueo, para que cese el bloqueo y cesen las sanciones a nuestro país".

Dentro de los anuncios de la mandataria interina, destacan la creación de una comisión para el diálogo laboral que abarca la constituyente laboral en curso y de seguridad social, con participación del Estado, el sector privado, trabajadores y pensiones, también informó sobre la conformación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado.

En esta última instancia, dijo, queda excluida la industria de los hidrocarburos a la cual le aplicará la nueva ley reformada por la Asamblea Nacional. "Quienes en sueño aspiran la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarlo a poderes transnacionales, sencillamente están equivocados y se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos".

"Es la industria la del hidrocarburo, la que da vida a la nación, sustento, la que da justicia social al pueblo de Venezuela, la que da crecimiento económico, la que impulsa a otros sectores de la economía para seguir avanzando. Si ustedes ven y revisan en el mundo las grandes reservas de petróleo, de gas, sus empresas son nacionales y así seguirá siendo en Venezuela", añadió.

Rodríguez también ordenó instalar el Consejo Nacional de Economía para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para Venezuela.

Aseguró que la recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero "que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras".

Asimismo, anunció que habrá una reforma institucional del Estado.

Sanciones de EEUU

El 1 de abril, Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez. El nombre de la gobernante interina fue eliminado de la "Lista de Nacionales Especialmente Designados", según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.

Al tomar las riendas del país, y bajo presión de Washington, Rodríguez emprendió rápidamente una serie de reformas económicas, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, muy elogiadas por el presidente Donald Trump.

Además, promovió una amnistía política, cuyo alcance ha sido cuestionado por la oposición, y ha realizado cambios en el gabinete.

FUENTE: Con información de ANTV