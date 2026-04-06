lunes 6  de  abril 2026
CASA BLANCA

Trump en broma: "Me voy a postular para presidente en Venezuela"

"En las encuestas estoy más alto que nadie (...) en Venezuela", dijo el presidente Donald j. Trump en broma. "Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela", declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca

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El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump aseguró este lunes que es más popular que cualquier otro político en Venezuela, cuyo gobierno ya ha entregado "100 millones de barriles de crudo", que pagaron de forma sobrada la operación militar que sacó del poder al narcodictador Nicolás Maduro.

"En las encuestas estoy más alto que nadie (...) en Venezuela. Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela", declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca.

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"Me voy a postular para presidente de Venezuela", dijo Trumo en tono de broma a periodistas en la Casa B;anca.

"Tenemos un socio con Venezuela. Más de 100 millones de barriles [de petróleo] ya están en Houston", aseguró.

Ese crudo venezolano "pagó, de sobras, por la operación que realizamos en enero" añadió, en alusión a la operación militar que sacó del poder y del país a Maduro y a su esposa.

Iraníes: "fanáticos radicales"

Trump hizo esas declaraciones para comparar la situación actual con Venezuela respecto a la actitud del gobierno iraní en la actual guerra en Oriente Medio.

Los actuales dirigentes en Teherán son "fanáticos" radicales, en comparación con los líderes venezolanos, indicó.

En menos de tres meses Washington ha levantado gran parte de las sanciones contra Caracas, principalmente la dirigidas contra el sector energético, para alentar las inversiones y ayudar a la reconstrucción de la industria petrolera.

A cambio la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo tras la caída de Maduro, emprendió rápidamente una serie de reformas económicas, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, muy elogiadas por Trump.

El petróleo venezolano puede salir actualmente del país bajo supervisión de Washington, que recauda los beneficios de esa venta y los deposita en una cuenta bancaria fuera de ambos países, para controlar cómo se gasta.

FUENTE: Con información de AFP.

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