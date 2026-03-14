Delcy Rodríguez afianza nexos con Colombia: aboga ante EEUU por cese de sanciones y le envía gas

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio (i) y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en la reunión en Miraflores, el 13 de marzo 2026.

CARACAS. - En medio de las negociaciones con el gobierno de EEUU, la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , hizo un nuevo llamado al presidente Donald Trump para que levante las sanciones impuestas contra su país que impactan también a Colombia y poder impulsar la interconexión con Bogotá en áreas estratégicas.

"Que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y (...) el llamado es a que cesen las sanciones contra Venezuela", dijo Rodríguez en una reunión con una delegación del gobierno de Gustavo Petro, en Caracas, se informó.

La jefa chavista dijo que el cese de sanciones impulsaría la interconexión entre ambas naciones en materia de seguridad, energía, gas, infraestructura, comercio y turismo.

Este viernes, Rodríguez mostró un nuevo empuje para el afianzamiento de las relaciones con Bogotá, luego de suspender el encuentro con el presidente colombiano que estaba previsto en el Puente Internacional Atanasio Girardot para este día, por "motivos de fuerza mayor". No precisó el motivo ni la fecha en que fue reprogramada.

La última vez que fue planteada una interconexión para el desarrollo de ambas naciones fue en julio de 2025, cuando el depuesto Nicolás Maduro y Petro anunciaron el cuestionado proyecto de una Zona Económica Binacional en la frontera común, asediada por grupos violentos y el narcotráfico.

Gas para Colombia

Durante la reunión con la delegación de ministros encabezada por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, Rodríguez informó que desde este 13 de marzo Venezuela comenzó a exportar gas butano a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para "restablecer" el comercio binacional entre ambas naciones.

Este es "el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (...) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia", dijo la jefa encargada tras pedir el cese de sanciones, durante la reunión en la que también participaron miembros del ejecutivo.

"Presidente (Gustavo) Petro, estamos por el camino de nuestros libertadores", expresó y adelantó que espera que "en pocos meses" Venezuela pueda exportar gas por tuberías a Colombia, a través del "gasoducto Ricarute" que se prevé que sea reparado próximamente, tal como informó el gobierno colombiano hace días.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la OFAC, levantó en forma gradual sanciones a sus empresas en el sector energético (petróleo, gas, petroquímicos y electricidad), pero bajo control estadounidense y excluir a ciertos países o entes. La autorización incluye transacciones con la petrolera estatal Pdvsa.

Nuevo embajador de Venezuela

Rodríguez también nombró este viernes al almirante en jefe Orlando Maniglia como nuevo embajador de Venezuela en Colombia, en sustitución del general de división Carlos Eduardo Martínez.

"Quiero agradecer el beneplácito al almirante en jefe Orlando Maniglia, que será el nuevo embajador de Venezuela en la República de Colombia", indicó Rodríguez en una reunión de trabajo entre delegaciones de ambos países, celebrada en Caracas.

Maniglia se desempeñó como embajador en Alemania y fue ministro de Defensa durante el mandato de Hugo Chávez, entre 2005 y 2006.

FUENTE: Con información de EFE, Redacción DLA