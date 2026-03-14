sábado 14  de  marzo 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez afianza nexos con Colombia: aboga ante EEUU por cese de sanciones y le envía gas

La jefa encargada de Venezuela dijo que la suspensión de medidas a su país impulsará la interconexión bilateral, y nombró a otro militar retirado como embajador

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio (i) y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en la reunión en Miraflores, el 13 de marzo 2026.

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio (i) y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en la reunión en Miraflores, el 13 de marzo 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En medio de las negociaciones con el gobierno de EEUU, la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un nuevo llamado al presidente Donald Trump para que levante las sanciones impuestas contra su país que impactan también a Colombia y poder impulsar la interconexión con Bogotá en áreas estratégicas.

"Que se entienda que las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina, tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y (...) el llamado es a que cesen las sanciones contra Venezuela", dijo Rodríguez en una reunión con una delegación del gobierno de Gustavo Petro, en Caracas, se informó.

Lee además
magen difundida por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) estrechando la mano de su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca, Washington, el 3 de febrero de 2026.
POLÍTICA

EEUU excluye "por ahora" a Colombia de alianza regional contra narcotráfico
La apertura petrolera se logró luego de la captura de Nicolás Maduro.- AFP
ENERGÍA

Fallas eléctricas impiden aumentar producción de petróleo en Venezuela, según empresarios del sector

La jefa chavista dijo que el cese de sanciones impulsaría la interconexión entre ambas naciones en materia de seguridad, energía, gas, infraestructura, comercio y turismo.

Este viernes, Rodríguez mostró un nuevo empuje para el afianzamiento de las relaciones con Bogotá, luego de suspender el encuentro con el presidente colombiano que estaba previsto en el Puente Internacional Atanasio Girardot para este día, por "motivos de fuerza mayor". No precisó el motivo ni la fecha en que fue reprogramada.

La última vez que fue planteada una interconexión para el desarrollo de ambas naciones fue en julio de 2025, cuando el depuesto Nicolás Maduro y Petro anunciaron el cuestionado proyecto de una Zona Económica Binacional en la frontera común, asediada por grupos violentos y el narcotráfico.

Gas para Colombia

Durante la reunión con la delegación de ministros encabezada por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, Rodríguez informó que desde este 13 de marzo Venezuela comenzó a exportar gas butano a través de cisternas enviadas por la frontera terrestre para "restablecer" el comercio binacional entre ambas naciones.

Este es "el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (...) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia", dijo la jefa encargada tras pedir el cese de sanciones, durante la reunión en la que también participaron miembros del ejecutivo.

"Presidente (Gustavo) Petro, estamos por el camino de nuestros libertadores", expresó y adelantó que espera que "en pocos meses" Venezuela pueda exportar gas por tuberías a Colombia, a través del "gasoducto Ricarute" que se prevé que sea reparado próximamente, tal como informó el gobierno colombiano hace días.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la OFAC, levantó en forma gradual sanciones a sus empresas en el sector energético (petróleo, gas, petroquímicos y electricidad), pero bajo control estadounidense y excluir a ciertos países o entes. La autorización incluye transacciones con la petrolera estatal Pdvsa.

Nuevo embajador de Venezuela

Rodríguez también nombró este viernes al almirante en jefe Orlando Maniglia como nuevo embajador de Venezuela en Colombia, en sustitución del general de división Carlos Eduardo Martínez.

"Quiero agradecer el beneplácito al almirante en jefe Orlando Maniglia, que será el nuevo embajador de Venezuela en la República de Colombia", indicó Rodríguez en una reunión de trabajo entre delegaciones de ambos países, celebrada en Caracas.

Maniglia se desempeñó como embajador en Alemania y fue ministro de Defensa durante el mandato de Hugo Chávez, entre 2005 y 2006.

FUENTE: Con información de EFE, Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

Cancelan encuentro entre Delcy Rodríguez y Petro en la frontera

Por ahora, Delcy. Donald Trump

Comprensión que la carga alivia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones contra Venezuela para incentivar producción de fertilizantes

Los residentes se reúnen afuera en un vecindario bloqueado en medio de un apagón eléctrico prolongado después del huracán Ian en La Habana el 30 de septiembre de 2022.
CRISIS EN CUBA

Brutal represión por protesta en Morón, después que Díaz-Canel admite diálogo con EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Trump apuesta al "jaque mate" con Irán, Venezuela y Cuba

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

La delegación de República Dominicana celebra tras anotar en cuartos de final contra Corea del Sur
BÉISBOL

Dominicana toca su mejor son, noquea a Corea y avanza a semifinales del Clásico Béisbol

Te puede interesar

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas. 
REAPERTURA

Incertidumbre sobre asilos por vuelta de relaciones diplomáticas

Miguel Díaz-Canel reconoció la existencia de contactos entre La Habana y Washington, tras meses de negaciones oficiales.
CONVERSACIONES

Analista advierte: diálogo entre Washington y La Habana no significa cambio político en Cuba

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania).
OBITUARIO

Muere filósofo alemán, Jürgen Habermas, a los 96 años

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026
DIPLOMACIA

EEUU reafirma "nueva era" de relaciones con Venezuela; iza bandera en su Embajada en Caracas