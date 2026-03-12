jueves 12  de  marzo 2026
ENERGÍA

Fallas eléctricas impiden aumentar producción de petróleo en Venezuela, según empresarios del sector

A las fallas eléctricas se le suman otras dificultades como la falta de capacidad de almacenamiento y personal calificado

La apertura petrolera se logró luego de la captura de Nicolás Maduro.- AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Las constantes fallas en el sistema eléctrico impiden aumentar la producción de crudo en el país. Advirtieron ejecutivos petroleros que celebraron la apertura económica, este miércoles 11 de marzo, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

La advertencia la hicieron durante el foro "El negocio de los hidrocarburos", organizado por la Universidad Metropolitana en la capital venezolana y, además, afirmaron que la poca capacidad de almacenamiento y falta de personal conspiran contra el crecimiento de la primera industria en Venezuela.

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela
El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, habla durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero y gasífero en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington, D.C.
ESTRATEGIA ENERGÉTICA

Secretario de Energía de EEUU prepara visita a Venezuela para dialogar sobre el futuro de PDVSA

Tras la captura de Maduro por parte de militares estadounidenses el 3 de enero, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez adquirió el poder y, bajo presión de Estados Unidos, impulsó reformas para permitir la entrada de capital privado en el sector petrolero.

El 29 de enero se promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos que también facilita la creación de empresas mixtas en el sector.

Un megavatio cuesta 1 millón de dólares

"Es posible llegar a una producción de dos millones de barriles diarios, pero para ello la industria requiere de 2,000 megavatios (adicionales), el equivalente al 10% de la capacidad real instalada (de generación eléctrica) en el país", dijo Reinaldo Quintero, presidente de una asociación de empresarios petroleros.

Este es uno de muchos obstáculos para superar el millón de barriles diarios que produce la industria venezolana en la actualidad, según el último informe de la OPEP en febrero.

"Para generar electricidad hacen falta muchas inversiones y cada megavatio cuesta 1 millón de dólares aproximadamente", agregó Quintero.

Sin almacenamiento ni personal

Se suma la baja capacidad de almacenamiento de crudo, que es de entre 15 y 30 días, sistemas informáticos obsoletos, la falta de datos sobre los pozos y escasez de recursos humanos.

El sector petrolero es la principal industria del país, pero se ha visto muy golpeada tras años de corrupción, desinversión y malos manejos, que las sanciones impuestas por Estados Unidos agravaron.

Rodríguez, que dio un vuelco a la relación con Washington, recibió en Caracas a secretarios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para reuniones con foco en energía y minería.

Seis petroleras internacionales —Chevron, Shell, Repsol, Maurel & Prom, ENI y British Petroleum— recibieron autorizaciones del Tesoro estadounidense para operar en el país y representantes del sector piden más licencias que abarquen a más empresas de servicios.

Cristina Tovar, presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, indicó que las transnacionales son responsables de un tercio de la producción, el resto recae en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Tenemos un proceso de logística que está parado por falta de licencias", explicó Sergio Mazzucchelli, representante de la firma Schlumberger. "Necesitamos modernizar y digitalizar la data (sic) de los pozos. No la tenemos desde hace 30 años".

Maurel & Prom informó por su parte la instalación de su primer taladro en casi ocho años. "Hemos mostrado nuestro compromiso y ahora estamos listos para despegar", dijo su representante, Jean Bonnet.

La falta de personal capacitado es otro obstáculo a vencer para reactivar la industria de los hidrocarburos.

La infraestructura energética del país no está en condiciones de sostener una expansión significativa de la actividad.

FUENTE: Con información de AFP y El Nacional

EEUU proyecta ingresos de $5,000 millones por ventas de petróleo venezolano en los próximos meses

Precio del petróleo estadounidense cierra por debajo de los 100 dólares

Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"

