España convoca a Delcy Rodríguez a cita iberoamericana en medio de cuestionamientos

Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

MIAMI.– El gobierno de España informó este martes que invitará a la cabecilla del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, una decisión que reabre el debate sobre el reconocimiento internacional al régimen venezolano.

El anuncio lo realiza el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una visita oficial a República Dominicana, donde explica que la invitación responde a los criterios habituales de representación internacional.

“Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país”, señaló el canciller, al insistir en que España actuará conforme a las normas establecidas y que la cumbre no implicará cambios en ese procedimiento.

La decisión se produce en un contexto político marcado por la continuidad del aparato chavista en el poder. Rodríguez actúa como cabecilla del régimen venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en un operativo militar estadounidense en Caracas, lo que da paso a una nueva fase bajo el mismo control político.

Gira en América Latina

Durante su agenda en Santo Domingo, Albares confirma además la asistencia del presidente dominicano, Luis Abinader, tras entregarle la carta de invitación oficial. El anuncio se produce luego de un encuentro con el canciller Roberto Álvarez.

El jefe de la diplomacia española realiza estas declaraciones en el marco de una gira por América Latina que incluye Puerto Rico y continuará en México, con el objetivo de afianzar la participación de los países en la cumbre.

Asimismo, las autoridades revisan los preparativos del encuentro, que se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

La invitación a Rodríguez se produce en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad del régimen venezolano y vuelve a poner en el centro del debate el papel de la comunidad internacional frente a estructuras de poder señaladas por su permanencia y control político en el país.

FUENTE: Con información de EFE