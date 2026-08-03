Delcy Rodríguez pide al país ahorrar luz y agua con el argumento de la llegada del "Superniño"

Los apagones en Venezuela afectan a la población desde hace años

CARACAS .- A pesar de los recurrentes apagones y racionamientos durante años, la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , pidió a la población un uso “racional” de los servicios de electricidad y de agua ante la proximidad del "Superniño" que se estima pueda ser particularmente intenso este año, entre los meses de octubre y diciembre, según agencias especializadas.

Además, informó la incorporación de 4,800 megavatios a la generación de termoelectricidad al sistema eléctrico entre otros “planes específicos”, durante una reunión con miembros de su gabinete este domingo, se informó.

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Rodríguez hizo el anuncio al país marcado por de la tragedia por los devastadores sismos del 24 de junio pasado, y por fallas constantes del suministro de energía eléctrica y agua potable, cuyas denuncias rebosan las redes sociales desde hace años.

La situación podría complicarse aún más con la llegada del fenómeno climático, que supone un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, y que podría alcanzar niveles superiores de temperatura a los 0,5° C de “El Niño” y alterar la circulación atmosférica, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA de junio.

Ahorro de electricidad y agua

"Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas", dijo Rodríguez luego de señalar que 4,800 megavatios se sumarían a la generación termoeléctrica, que funciona con combustible y complementa la hidroelectricidad, en lo que queda de año.

Estos megavatios se añadirían a los que se incorporarían con las operaciones pactadas con las empresas General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.

Rodríguez hizo el llamado a los venezolanos a aplicar el que consideró "quizás el plan más importante", el de ahorrar energía eléctrica y agua.

"Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (...) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (...) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional", dijo.

No informó sobre planes sobre el consumo del agua, destinados a una población que está sometida cada semana a fuertes recortes o ciclos oficiales que no se cumplen.

Los sismos en Venezuela

Rodríguez también señaló que el doble sismo de hace poco más de un mes causó daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, en el norte del país, que generaba 600 megavatios.

Acotó que lograron restituir 300 megavatios de esos 600 y que en las próximas semanas avanzarán hacia una "recuperación plena".

El viernes, Rodríguez se reunió con las autoridades del área para evaluar el estado del sector y "coordinar soluciones inmediatas ante las complejidades generadas" por los recientes sismos, informó entonces el equipo de prensa de la mandataria.

Entre las negociaciones con empresas extranjeras tras la captura de Maduro, Rodríguez creó este año una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico.

Por su parte, la Asamblea Nacional, bajo el control de Jorge Rodríguez y la mayoría chavista, aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar las inversiones privadas.

FUENTE: Con información de EFE