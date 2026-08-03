lunes 3  de  agosto 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez pide al país ahorrar luz y agua con el argumento de la llegada del "Superniño"

La jefa encargada de Venezuela instó a la población a prepararse y hacer uso “racional” de electricidad y agua en medio de apagones y fallas de los servicios

Los apagones en Venezuela afectan a la población desde hace años&nbsp;

Los apagones en Venezuela afectan a la población desde hace años 

(TWITTER/@CNNEE)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- A pesar de los recurrentes apagones y racionamientos durante años, la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a la población un uso “racional” de los servicios de electricidad y de agua ante la proximidad del "Superniño" que se estima pueda ser particularmente intenso este año, entre los meses de octubre y diciembre, según agencias especializadas.

Además, informó la incorporación de 4,800 megavatios a la generación de termoelectricidad al sistema eléctrico entre otros “planes específicos”, durante una reunión con miembros de su gabinete este domingo, se informó.

Lee además
Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional
VENEZUELA

Delcy Rodríguez: de insultar a Trump a buscar su apoyo para intentar gobernar
Delcy Rodriguez e integrantes del FMI evaluaron el uso de mayor cantidad de reservas.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez y el FMI evalúan uso de las reservas para la recuperación tras los sismos del 24 de junio

Rodríguez hizo el anuncio al país marcado por de la tragedia por los devastadores sismos del 24 de junio pasado, y por fallas constantes del suministro de energía eléctrica y agua potable, cuyas denuncias rebosan las redes sociales desde hace años.

La situación podría complicarse aún más con la llegada del fenómeno climático, que supone un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico tropical, y que podría alcanzar niveles superiores de temperatura a los 0,5° C de “El Niño” y alterar la circulación atmosférica, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA de junio.

Ahorro de electricidad y agua

"Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas", dijo Rodríguez luego de señalar que 4,800 megavatios se sumarían a la generación termoeléctrica, que funciona con combustible y complementa la hidroelectricidad, en lo que queda de año.

Estos megavatios se añadirían a los que se incorporarían con las operaciones pactadas con las empresas General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.

Rodríguez hizo el llamado a los venezolanos a aplicar el que consideró "quizás el plan más importante", el de ahorrar energía eléctrica y agua.

"Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (...) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (...) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional", dijo.

No informó sobre planes sobre el consumo del agua, destinados a una población que está sometida cada semana a fuertes recortes o ciclos oficiales que no se cumplen.

Los sismos en Venezuela

Rodríguez también señaló que el doble sismo de hace poco más de un mes causó daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, en el norte del país, que generaba 600 megavatios.

Acotó que lograron restituir 300 megavatios de esos 600 y que en las próximas semanas avanzarán hacia una "recuperación plena".

El viernes, Rodríguez se reunió con las autoridades del área para evaluar el estado del sector y "coordinar soluciones inmediatas ante las complejidades generadas" por los recientes sismos, informó entonces el equipo de prensa de la mandataria.

Entre las negociaciones con empresas extranjeras tras la captura de Maduro, Rodríguez creó este año una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico.

Por su parte, la Asamblea Nacional, bajo el control de Jorge Rodríguez y la mayoría chavista, aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar las inversiones privadas.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Chavismo y oposición anuncian primera cita presencial del diálogo en Caracas "la próxima semana"

Del reconocimiento funcional a la transición democrática: el desafío pendiente de Venezuela después de la captura de Maduro

¡Prohibido regresar al Siglo XX!

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México
CINE

Cinelatino presenta 14 películas para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Florida el tercer peor estado para tener un bebé en Estados Unidos
MUY REZAGADA

Florida entre los peores lugares de EEUU para parir, según estudio

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio