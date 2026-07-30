Delcy Rodríguez y el FMI evalúan uso de las reservas para la recuperación tras los sismos del 24 de junio

Delcy Rodriguez e integrantes del FMI evaluaron el uso de mayor cantidad de reservas.

CARACAS.- La jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , y una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI ) abordaron el uso de las reservas que posee el país para el financiamiento del plan oficial de recuperación y reconstrucción luego de los sismos asoladores del 24 de junio pasado.

Rodríguez recibió este miércoles a los altos representantes del organismo multilateral entre quienes se encontraban el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, entre otros, según se informó.

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Por Venezuela también estuvieron presentes jefes del área económica y el presidente del Banco Central, Luis Pérez, así como otros funcionarios.

Las conversaciones se centraron "en el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica", la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales.

El Director del Dept Hemisferio Occid del FMI Nigel Chalk se reunió con la Pdta.(e) @delcyrodriguezv para discutir el impacto económico de los terremotos, cómo el Fondo podría apoyar la recuperación y profundizar la cooperación técnica. Acompañamos a en este difícil momento pic.twitter.com/8wXxKsW1kp — FMI (@FMInoticias) July 30, 2026

Más acceso a reservas del FMI

También, "el uso de reservas internacionales para el financiamiento" del plan Venezuela Renace, diseñado para la recuperación tras los sismos, indicó una nota de prensa de Miraflores citada por agencias.

Según el FMI, se busca "cómo podría apoyar" el organismo intenacional "en la recuperación y profundizar la cooperación técnica"

Venezuela posee en el FMI una cantidad neta de 5.000 millones de dólares en activos de reserva y de Derechos Especiales de Giro (DEG) congelados desde 2019 y que luego de restablecer su membresía ha logrado su liberación bajo condiciones.

El 17 de julio pasado, Rodríguez anunció el acceso a 346 millones de dólares del FMI que prometió destinar a la reconstrucción de vastas zonas devastadas.

Se trata de activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, que tienen una disposición inmediata para ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de un desastre, según explicó recientemente el Fondo.

La reunión da "continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses", según la nota oficial.

Otra reunión en Venezuela

Según los reportes, se prevé que la delegación del FMI se reúna con "altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas" del país latinoamericano, pero no se detalló la fecha.

El futuro encuentro "refleja la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional", agregó Prensa Presidencial.

Los contactos entre el FMI y Rodríguez han sido regulares desde abril pasado, cuando se restablecieron, con miras a completar los procedimientos técnicos para permitir que el país pueda volver en un futuro a acceder a instrumentos financieros del FMI.

Hasta la fecha, el Banco Mundial ha estimado en 19.600 millones de dólares los daños ocasionados por los sismos que dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el más reciente balance oficial del 25 de julio pasado.

FUENTE: Con información de EFE, FMI red X