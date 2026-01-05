lunes 5  de  enero 2026
Delcy Rodríguez, quien habría entregado a Maduro, ocupa presidencia de Venezuela

Se ordenó formalmente a Delcy Rodríguez asumir la jefatura del Estado de manera temporal por un período inicial de 90 días, prorrogables

Jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

EuropaPress_ REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA
La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la Primera Ministra de Trinidad y Tobago desarrolla una agenda hostil contra el país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Venezuela entró este lunes en una nueva fase de incertidumbre política luego de que la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, jurara como "presidenta encargada" de la República ante la Asamblea Nacional, mientras el dictador Nicolás Maduro comparecía ante un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcotráfico.

La juramentación se produjo tras la captura de Maduro y de su esposa durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos el fin de semana, bajo la administración del presidente Donald Trump.

El cantante venezolano Servando Primera 
Servando Primera tras captura de Maduro: "Ni soy, ni fui, ni seré chavista"
Nicolás Maduro fue llevado al tribunal federal de EEUU, donde hubo fuerte presencia del personal de seguridad 
Nicolás Maduro enfrenta en EEUU cargos que lo condenan a cadena perpetua

Maduro fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar un proceso judicial que llevaba años gestándose en cortes federales.

Rodríguez, abogada laboral de 56 años y figura clave del oficialismo, fue investida por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un acto celebrado en la sede del parlamento. La ahora presidenta encargada se desempeñaba hasta entonces como vicepresidenta ejecutiva, lo que la colocaba como primera en la línea constitucional de sucesión.

Durante su juramento, Rodríguez se refirió directamente a la detención de Maduro, calificándola como un “secuestro” y asegurando que asumía el cargo “con dolor”, pero también “con honor”, en nombre de los venezolanos.

Sus declaraciones marcaron el tono político del acto, en un contexto de fuerte polarización interna y presión internacional.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó formalmente a Rodríguez asumir la jefatura del Estado de manera temporal por un período inicial de 90 días, prorrogables, mientras se define la situación jurídica y política.

