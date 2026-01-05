Nicolás Maduro enfrenta en EEUU cargos que lo condenan a cadena perpetua

Nicolás Maduro fue llevado al tribunal federal de EEUU, donde hubo fuerte presencia del personal de seguridad

MIAMI. - Nicolás Maduro , jefe del régimen de Venezuela, comenzó a ser procesado este 5 de enero ante un tribunal federal de Nueva York por cuatro graves cargos formulados por la fiscalía de EEUU , entre estos conspiración por narcotráfico , que aseguran una condena de cadena perpetua , pena máxima en el país, según el abogado penalista Omar Estacio.

Aunque se declare no culpable, advirtió, los cargos que se le imputan son “delitos federales”.

“Existe la posibilidad de que el juez cuando dicte condena, disponga un cumplimiento sucesivo de penas lo cual implica cadena perpetua, un término que puede resultar un poco eufemístico; si es perpetua es porque se la suma una condena a otra desde el punto de vista formal, pero es perpetua y puede ser hasta que muera”, explicó el experto.

Maduro y su esposa Cilia Flores, encarcelados en EEUU luego de su extracción por fuerzas militares especiales en una operación quirúrgica el sábado en la madrugada, fueron llevados en su primera comparecencia ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, responsable del expediente judicial y quien leyó los cargos presentados por la fiscal general Patty Bondi.

Seguirá en prisión en Nueva York y comparecerá de nuevo el 17 de marzo ante la justicia estadounidense.

Comenzó el proceso

Según la información preliminar, Maduro se declaró no culpable, tras escuchar los cargos y afirmó que sigue siendo el "presidente" de Venezuela.

Designó como su defensor al abogado Barry J. Pollack, con experiencia en litigios penales federales en Washington D.C que incluye defensor público federal. Fue el representante del australiano Julian Assange en las negociaciones con EEUU, tras su extradición desde Londres, y que concluyeron en un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Flores, por su parte, dejó su defensa a cargo del abogado Mark E. Donnelly, abogado radicado en Houston y quien estuvo a cargo de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, donde tramitó procesos penales de diversa naturaleza.

Cargos contra Maduro y otros

Los cargos que presentó la fiscal Bondi son conspiración narcoterrorista; conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En todos estos cargos, están mencionados también Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, militar y ministro de Hugo Chávez con vínculos con las FARC, y Cilia Flores.

En este último delito, la fiscalía sostiene que desde 1999 hasta 2025 inclusive, “en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados Unidos”, Maduro actuó con la participación de su hijo Nicolás Maduro Guerra y Héctor Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero”, cabecilla principal del Tren de Aragua, organización terrorista extranjera designada.

“Se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron, juntos y entre sí, violar el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 924(c)”, según precisa el escrito de la fiscal Bondi.

“Maduro ya tenía abierto un expediente desde el año 2019, en el que tenía los mismos cargos que ahora se han ampliado. Estos son conspiración para llevar a EEUU sustancias ilícitas, conspiración para exportar a EEUU armas de destrucción masiva y terrorismo, porque esos dos primeros delitos no están enfocados nada más en obtener un provecho económico, sino además socavar la seguridad de EEUU. Entonces ya es un delito con propósito terrorista”, explicó Estacio.

Posible cadena perpetua

Entre los escenarios posibles en el tribunal, Maduro podía declararse culpable o no culpable, como al final lo ha hecho, un derecho que establece la justicia estadounidense.

En este caso, el juez entra a decidir algo que depende de la gravedad del delito.

En casos de declararse no culpable, se abre la posibilidad de pedir una fianza, para lo cual el juez celebra una audiencia donde decide la procedencia y puede decir 'usted queda detenido sin fianza, sin posibilidad de fianza".

La etapa procesal que procede ahora es que “la fiscalía que tiene la carga de la prueba, porque en derecho todos somos inocentes, salvo por el contrario, prueba la culpabilidad y que un jurado dictamine en consecuencia, dijo Estacio.

"Si lo declaran culpable, entonces entra en fase de imposición de la pena, pero el juez, y esto es muy importante que se sepa, no dirá de un día a otro si tiene cadena de perpetua. Se abre una suerte de minijuicio en el cual el juez consulta primero con una oficina federal, se hace un estudio social de la persona procesada y revisa las estadísticas recientes de EEUU sobre juicios similares".

Los procesos contra los militares venezolanos Clíver Alcalá y el "Pollo Carvajal, enjuiciados en EEUU como jefes del Cartel de los Soles, podrían ser referencia, al igual que el del narco mexicano el Chapo Guzmán, pero también se sopesaría si Maduro colabora o no con la justicia, lo que podría granjearle una disminución de la pena.

Sin embargo, Estacio ve este escenario poco probable. "Como él era la cúpula del poder, ¿a quien va a culpar?, ¿al papá?

FUENTE: Entrevista al abogado penalista Omar Estacio, con información de AFP