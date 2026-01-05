Servando Primera tras captura de Maduro: "Ni soy, ni fui, ni seré chavista"

MIAMI.- La tensión política generada por los eventos del pasado 3 de enero ha provocado una ola de pronunciamientos por parte de figuras públicas venezolanas . Entre ellos destaca el de Servando Primera , quien a través de un video de cinco minutos buscó poner fin a las etiquetas ideológicas que han rodeado su carrera y su apellido.

Con una declaración directa, el músico sentenció: "No soy, nunca fui ni seré chavista". Con estas palabras, Primera intentó sacudirse el estigma político que históricamente se le ha adjudicado.

Para respaldar su postura, recordó que su labor como compositor de protesta no es reciente ni oportunista, citando temas como El abogado del pueblo para demostrar que su posición crítica frente al poder ha sido una constante en su arte.

Primera, quien junto a su hermano Florentino forma uno de los dúos musicales más reconocidos del país, es hijo del fallecido cantautor venezolano Alí Primera, cuyo legado musical está marcado por sus fuertes políticas de izquierda y canciones de protesta social.

El sábado por la madruga, fuerzas militares estadounidenses ingresaron al territorio venezolano para ejecutar un ataque simultáneo en bases estratégicas del régimen de Nicolás Maduro, que culminó con la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

Sin extremismos

En su mensaje, el intérprete marcó una clara línea divisoria tanto con el oficialismo como con los sectores más radicales de la oposición. Su discurso se centró en alejarse de lo que describió como "extremismos violentos", abogando por una posición de equilibrio.

Respecto a su entorno íntimo, reconoció que, aunque varios miembros de su familia son adeptos a la ideología chavista, la unidad en su hogar se ha mantenido gracias a un solo pilar: el respeto por el pensamiento ajeno.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la condena a la violencia estatal en diferentes épocas. Servando igualó el dolor de dos tragedias históricas: el asesinato del profesor Alberto Lovera en la década de los sesenta y la muerte del joven Neomar Lander durante las protestas de 2017.

"La empatía no puede tener bando", afirmó el artista, rechazando cualquier intento de justificar la muerte de venezolanos bajo premisas ideológicas.

Primera aseguró que no teme a las consecuencias de sus palabras. "Es mejor perder el habla que temer hablar", afirmó, priorizando la urgencia que vive el país por encima de su popularidad o número de seguidores.

Finalmente, el cantautor cerró su mensaje con una dura crítica hacia las élites políticas, a quienes señaló de fomentar la fractura social para mantener sus cuotas de poder, mientras la población civil continúa pagando el precio de un conflicto interminable.