Millie Bobby Brown invita a David Harbour a celebración de su cumpleaños

Los actores Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things.

MIAMI.- Millie Bobby Brown celebró su cumpleaños número 22. La actriz se reunió con familiares y amigos en el restaurante Maison Close en la ciudad de Nueva York. En redes, corrieron fotografías de algunos de los invitados, y aunque algunas caras eran esperadas, sorprendió la presencia de su excompañero de Stranger Things , David Harbour.

Previo al estreno de la última temporada de la serie, el Daily Mail y Page Six publicaron un informe sobre una presunta denuncia que Brown hizo contra su coprotagonista por acoso, bullying e intimidación durante el rodaje .

Controversia

Según una fuente consultada por el Daily Mail: “Millie Bobby Brown presentó un reclamo de acoso e intimidación antes de que comenzaran a filmar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”. La fuente enfatizó que en la denuncia no establece que se haya suscitado alguna conducta sexual inapropiada por parte del actor.

Por su parte, Page Six expuso que durante la grabación del episodio final de la producción, la actriz estuvo acompañada por un representante personal en el set.

Las fuentes consultadas por ambos medios aseveraron que Netflix quiso mantener la confidencialidad de la investigación interna y no se prevé que hayan declaraciones al respecto.

Pese a la controversia que la información despertó, semanas más tarde Brown y Harbour posaron juntos en el estreno de la quinta y última temporada de la famosa serie.

Posteriormente, en una entrevista que Millie concedió a The Hollywood Reporter dijo que ella y Harbour habían estado formando un frente unido en los últimos 10 años.

“Siempre nos ha unido eso. Amamos este programa por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”.

Cumpleaños de Millie

La intérprete arribó a su vigésimo segundo cumpleaños el jueves 19 de febrero.

En un mensaje compartido en Instagram, Brown manifestó sentirse agradecida por poder compartir un año más con familiares, amigos y seres queridos.

“22. Agradecida por mi esposo y mi hija. Por mi familia y amigos. Por todos mis animales. Me siento muy bendecida. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños”, escribió en Instagram junto a una foto de ella y su hija sentadas en la playa.